Francesco Bagnaia (7.) spürt endlich Verbesserungen

Francesco Bagnaia führte am Freitagvormittag in Motegi erstmals in dieser Saison die Zeitenliste der MotoGP an. Am Nachmittag lief es holpriger, der Ducati-Star konnte sich aber für das Q2 qualifizieren.

Der Trainingsfreitag in Motegi hielt für Francesco Bagnaia eine kleine Premiere bereit: Zum ersten Mal in dieser Saison stand der Ducati-Werksfahrer in einer Session an der Spitze der Zeitenliste – im ersten freien Training. Im Zeittraining fuhr er eine Zeit von 1:43,539 min, was Position 7 bedeutete.

Die Freude über den starken Trainingsauftakt verpuffte am Nachmittag beinahe. Erst in den letzten Minuten verbesserten die Ducati-Werksfahrer ihre Zeiten so, dass sie in die Top-10 und damit direkt ins Q2 fuhren. Am Ende war abermals Teamkollege Marc Marquez etwas schneller als Bagnaia, der sich sogar den HRC-Piloten geschlagen geben musste.

Bedenkt man, dass Bagnaia seit einigen Wochen in einer Krise steckt, war es ein erfolgreicher Freitag. «Es war ein guter Tag. Am Morgen hatte ich ein paar Probleme mit dem harten Vorderreifen, der sehr schnell abbaute. Mit dem Medium am Nachmittag fühlte es sich besser an.» Dass es im Training etwas zäher lief, hatte einen Grund: «Wir haben 15 Minuten wegen technischer Probleme verloren, danach konnte ich wieder fahren.»

Der Italiener arbeitete insbesondere mit der Bremse, die bei der Stop-and-Go-Strecke eine große Rolle spielt. Bagnaia habe sich selbstbewusst gefühlt und baute nur wenige Fehler ein. «Mein einziger Fehler war im zweiten Umlauf der Zeitenjagd in Kurve sieben.»

Interessant: Bagnaia verriet, dass die Fortschritte auf Tests in Misano zurückgehen. Dort konnte er erstmals Teile ausprobieren, die schon seit Saisonbeginn verfügbar gewesen waren, bisher aber nie wirklich auf Herz und Nieren getestet wurden. «In Misano war es der erste echte Test, und hier spüre ich klar die Verbesserungen», erklärte er.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Motegi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller & Franco Morbidelli © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Der Unfall von Marco Bezzecchi © Gold & Goose Der Unfall von Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández Zurück Weiter

Spannend ist auch der Vergleich mit Marquez: Beide nutzten an ihren Ducati unterschiedliche Aero-Pakete. Der Italiener ließ sich allerdings zu keiner Aussage verlocken.

Michelin brachte für Motegi neue Vorderreifen. Bagnaia ist mit dem Schritt zufrieden. «Für diese Strecke hilft er, besonders, wenn es etwa 30 Grad warm ist. Dieser harte Vorderreifen entspricht dem mittleren vom letzten Jahr, das ist ein bisschen an der Grenze.»

Für Bagnaia geht es in Japan nicht nur ums Prestige. In der WM hat er nach zuletzt mageren Wochen viele Punkte auf VR46-Kumpel Marco Bezzecchi eingebüßt. Mit 237 Zählern liegt er nur noch acht Punkte vor dem Aprilia-Fahrer, der den Freitag in Motegi als Schnellster abschloss. Damit wird der Kampf um Rang 3 in der Weltmeisterschaft brandheiß.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (26. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:43,193 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,136 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,167

4. Joan Mir (E), Honda, 0,168

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,198

6. Luca Marini (I), Honda, +0,310

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,346

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,401

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,473

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,541

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,549

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,550

13. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,591

14. Ai Ogura (J), Aprilia, + 0,591

15. Alex Marquez (E), Ducati, +0,591

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,635

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,718

19. Alex Rins (E), Yamaha, +0,820

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,920

21. Taka Nakagami (J), Honda, +1,009

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,461

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,608

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (26. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:44,857 min

2. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,093 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,102

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,271

5. Luca Marini (I), Honda, +0,302

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,305

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,343

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,370

9. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,421

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,500

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,515

12. Joan Mir (E), Honda, +0,566

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,642

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,643

15. Alex Márquez (E), Ducati, +0,643

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,660

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,874

19. Brad Binder (ZA), KTM, +0,893

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,902

21. Maverick Vinales (E), KTM, +0,960

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,008

23. Enea Bastianini (I), KTM, +1,009