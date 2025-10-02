Marco Bezzecchi: «Dachte die Honda von Mir raucht»

Während Aprilia-Rookie Ai Ogura auch für den Indonesien-GP das Handtuch werfen muss, nimmt Werksfahrer Marco Bezzecchi die Herausforderung an. Vor dem FP1 in Mandalika war das Japan-Event noch gegenwärtig.

Nach dem Katastrophen-Samstag in Motegi, an dem sich MotoGP-Champion Jorge Martin mitsamt Teamkollege aus dem Sprint geschossen hatte, muss Marco Bezzecchi den Auftrag «Indonesien» in Solo-Mission ausführen. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, wurde Martin in Spanien am vergangenen Dienstag erfolgreich operiert.

Da auch Trackhouse-Aprilia-Pilot Ogura nicht antreten kann – nach dem Sprint von Motegi musste der Japaner erkennen, dass die Nachwirkungen des Highspeed-Unfalls in Misano doch gröber sind – werden in Mandalika nur zwei RS-GP zu sehen sein.

Zudem ist auch Marco Bezzecchi noch nicht in Bestform. Einen Tag vor der ersten Session auf der Piste in dem Urlaubsparadies Lombok berichtete Bezzecchi: «Es geht mir auf jeden Fall besser. Auch wenn es nicht viele Tage Pause waren, sie waren sehr wichtig. Das gilt besonders für meinen Rücken. Am Tag nach dem Japan-GP hatte ich da die größten Probleme. Jetzt geht es besser, aber ich kann nichts Genaues sagen, bevor ich mit dem Bike auf der Strecke bin.»

Der Italiener, der am vergangenen Sonntag mit Platz 4 erneut stark aufgezeigt hatte, weiter: «Die Strecke in Mandalika ist fantastisch – aber leicht wird es nicht in der jetzigen Situation, auch weil ich ja hier noch mit der Aprilia gefahren bin. Aber – ich verlasse mich auf die Mannschaft. Es ist auch ein Genuss, mit dem Team in der Box zu arbeiten. Sie sind in der Lage, mich in jeder Situation zu unterstützen, und auch wenn das Tempo mal nicht sofort ideal ist, dann finden sie einen Weg, dass wir nach vorne kommen.«

Auch der Japan-GP war nach dem Umzug nach Indonesien noch ein Thema, und hier insbesondere die Werks-Ducati des Siegers und Kumpels Pecco Bagnaia. Im letzten Renndrittel hatte die Nummer 63 für Spannung gesorgt und mit unübersehbarem Ölnebel den anstehenden Kollaps des Desmo-V4-Motors angekündigt. Doch das Triebwerk hielt und Bagnaia sah die Flagge auf Platz 1. Da die Maschine zwar nebelte, aber keinen offensichtlichen Flüssigkeitsverlust zeigte, hatten die Rennkommissare vom Einsatz der schwarzen Flagge abgesehen.

Was bei Aprilia-Pilot Bezzecchi zumindest kein gutes Gefühl hinterließ: «Auch wenn ich viel Abstand hatte, ist mir das nicht entgangen. Ich war rund 2–3 Sekunden hinter Joan Mir und ich bin davon ausgegangen, dass es von seinem Motorrad kam. Der Rauch war jedenfalls über mehrere Runden so präsent, dass ich ein paar Mal durch die Wolke gefahren bin. Eine sehr merkwürdige Situation und Überraschung, was die Sicherheit anging. Dass es Peccos Bike war, das war mir erst nach dem Rennen klar.»

In Mandalika wird es für Marco Bezzecchi mit Blick auf die WM-Tabelle spannend. Der Racer aus Rimini hat sowohl noch Chancen, sich im WM-Endspurt von Platz 4 nach vorne zu verbessern, muss aber auch Pedro Acosta auf Platz 5 im Auge behalten, der vor einem Jahr mit der RC16 und Platz 2 überraschte.