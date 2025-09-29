Ai Ogura (Aprilia) bangt um Start in Indonesien

MotoGP-Rookie Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) musste den Grand Prix am Sonntag in Motegi wegen Schmerzen in seiner rechten Hand auslassen. Ein Start in Mandalika ist ungewiss.

Im Grand Prix in Misano flog Aprilia-Pilot Ai Ogura mit 260 km/h von seiner RS-GP ab. Dabei erlitt er schwere Prellungen, Stauchungen und Schwellungen an Handgelenk, Fingern und Ferse, doch von Frakturen blieb der MotoGP-Rookie verschont. Ogura hatte Glück im Unglück, doch den Misano-Test am Montag musste er als Zuschauer mitverfolgen.

Bei seinem wichtigen Heimrennen in Japan am vergangenen Wochenende war Ogura wieder dabei. Er konnte die Trainingssessions am Freitag sowie das Qualifying am Samstag absolvieren und erzielte im Sprintrennen den guten neunten Platz und somit einen WM-Punkt.

Für den Grand Prix am Sonntag musste der 24-Jährige dann das Handtuch werfen. Der Japaner hat nach seinem Crash in Italien immer noch Beschwerden in seiner rechten Hand – diese haben sich im Laufe des Wochenendes verstärkt. Nach dem Warm-up am Sonntag suchte Ogura deshalb das Medical Centre auf, wo entschieden wurde, dass er beim Hauptrennen nicht startet.

Am kommenden Wochenende geht es bereits mit dem Indonesien-GP weiter. Ob Ai Ogura in Mandalika auf seine Aprilia steigen wird können, hängt von seinem Gesundheitszustand ab. Man werde die Situation in Lombok beurteilen, hieß es von seinem Trackhouse-Team.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Motegi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pecco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Marc Márquez ist Weltmeister © Gold & Goose Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Joan Mir © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Motegi, Rennen (28. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 42:09,312 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +4,196 sec

3. Joan Mir (E), Honda, +6,858

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,128

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,421

6. Alex Marquez (E), Ducati, +14,544

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +17,588

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,160

9. Johann Zarco (F), Honda, +21,733

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +23,107

11. Enea Bastianini (I), KTM, +23,616

12. Brad Binder (ZA), KTM, +23,882

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +29,359

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +30,788

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,990

16. Maverick Viñales (E), KTM, +31,712

17. Pedro Acosta (E), KTM, +34,157

18. Alex Rins (E), Yamaha, +34,792

– Luca Marini (I), Honda, 21 Runden zurück

– Taka Nakagami (J), Honda, 4 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 3 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 541 Punkte. 2. A. Marquez 340. 3. Bagnaia 274. 4. Bezzecchi 243. 5. Morbidelli 196. 6. Acosta 195. 7. Di Giannantonio 182. 8. Quartararo 149. 9. Aldeguer 147. 10. Zarco 124. 11. Binder 105. 12. Marini 97. 13. R. Fernandez 95. 14. Bastianini 89. 15. Vinales 72. 16. Mir 72. 17. Ogura 70. 18. Miller 58. 19. Rins 45. 20. Martin 34. 21. Oliveira 26. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 2. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 612 Punkte. 2. Aprilia 286. 3. KTM 260. 4. Honda 220. 5. Yamaha 180.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 815 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 487. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 378. 4. Red Bull KTM Factory Racing 300. 5. Aprilia Racing 284. 6. Monster Energy Yamaha 194. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 177. 8. Honda HRC Castrol Team 169. 9.Trackhouse MotoGP Team 165. 10. LCR Honda 127. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 87.