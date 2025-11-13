Jack Miller (Yamaha): «Wir hatten Höhen und Tiefen»

Beim MotoGP-Finale 2025 in Valencia will Jack Miller (Pramac) eine schwierige erste Saison auf der Yamaha M1 positiv abschließen. Auf dem Circuit Ricardo Tormo konnte er in der Vergangenheit viele Erfolge feiern.

Am kommenden Wochenende endet in Valencia die MotoGP-Saison 2025. Es war das erste Jahr der Zusammenarbeit des italienischen Pramac-Teams mit Yamaha. Für Miguel Oliveira wird es der vorerst letzte Auftritt in der Königsklasse der Motorrad-WM sein, Teamkollege Jack Miller möchte auf dem Circuit Ricardo Tormo eine durchwachsene erste Saison auf der M1 möglichst positiv beenden – um 2026 mit der V4-Yamaha neu durchzustarten.

In Valencia stand Miller bislang vier Mal auf dem Podest – darunter ein Moto3-Sieg 2014, ein zweiter Platz in der MotoGP 2020 und zwei dritte Plätze 2019 und 2021. Außerdem startete der Australier auf dem 4,005 km langen Kurs fünf Mal aus der ersten Reihe.

«Ich freue mich darauf, in Valencia zu fahren und eine sehr interessante erste Saison mit Yamaha abzuschließen. Wir hatten einige Höhen und Tiefen, aber ich denke, wir haben viel gelernt», lautete das Resümee von «Jackass» Miller. «Valencia ist eine Strecke, auf der ich immer ziemlich gut abgeschnitten habe – ich fahre hier sehr gerne und bin gespannt, was wir erreichen können. Hoffentlich können wir von Anfang an mit einer guten Basis starten und uns über das Wochenende hinweg weiter verbessern.»

Nach 21 Rennwochenenden liegt Jack Miller mit 72 Punkten auf Platz 17 der Gesamtwertung. Das in der Vergangenheit so erfolgsverwöhnte Pramac-Team ist vor dem Valencia-GP in der Teamwertung nur auf Platz 11 zu finden. 2023 wurde Pramac (mit Ducati) noch Teamweltmeister.

WM-Stand nach 42 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 445. 3. Bezzecchi 323. 4. Bagnaia 288. 5. Acosta 285. 6. Di Giannantonio 239. 7. Morbidelli 227. 8. Aldeguer 203. 9. Quartararo 198. 10. R. Fernandez 146. 11. Binder 145. 12. Zarco 144. 13. Marini 133. 14. Bastianini 106. 15. Mir 93. 16. Ogura 88. 17. Vinales 72. 18. Miller 72. 19. Rins 66. 20. Oliveira 38. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 29. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 7. 27. Bulega 1. 28. A. Espargaro 0. 29. Michele Pirro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 740 Punkte. 2. Aprilia 387. 3. KTM 350. 4. Honda 276. 5. Yamaha 237.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 834 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 648. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 466. 4. Red Bull KTM Factory Racing 430. 5. Aprilia Racing 365. 6. Monster Energy Yamaha 264. 7. Trackhouse MotoGP Team 234. 8. Honda HRC Castrol Team 226. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 207. 10. LCR Honda 151. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 113.