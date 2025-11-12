Jorge Martin: «Sinnlos, über Ergebnisse zu sprechen!»

Aprilia-Ass Jorge Martin strebt beim MotoGP-Finale 2025 in Valencia sein Comeback an. Er möchte sich am Rennwochenende und beim Test danach bestmöglich auf 2026 vorbereiten – Ergebnisse seien Nebensache.

Im Sprintrennen in Japan zog sich Aprilia-Pilot Jorge Martin bei einem Crash einen komplizierten Bruch im rechten Schlüsselbein zu – der Knochen war an zwei Stellen gebrochen. Die Fraktur wurde mit Schrauben und einer Stützplatte zur Verhinderung einer Verschiebung fixiert.

Martin verpasste neben dem Sonntagsrennen in Japan die Grands Prix in Indonesien, Australien, Malaysia und Portugal. Beim Saisonfinale in Valencia strebt der MotoGP-Weltmeister von 2024 sein Comeback an. Beim wichtigen Test am nächsten Dienstag möchte er ebenfalls dabei sein, um mit der RS-GP viele Runden zu fahren und Informationen für 2026 zu sammeln. Dazu muss er aber zuerst am Donnerstag vor Ort den Medical Check bestehen.

«Ich kann es kaum erwarten, wieder zum Team zurückzukehren. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit des Teams und möchte Aprilia und Marco zu den erzielten Ergebnissen gratulieren», meinte der Spanier vor dem Rennwochenende in Valencia. «Mein Ziel ist es nun, mich bestmöglich auf die nächste Saison vorzubereiten. Es macht derzeit keinen Sinn, über Ergebnisse zu sprechen – wichtig ist es, Runden zu fahren und Informationen zu sammeln. Ich möchte gemeinsam mit dem Team wachsen, damit wir für 2026 bereit sind.»

In seiner Abwesenheit sorgte Teamkollege Marco Bezzecchi für Furore. Der Schützling von Valentino Rossi gewann zuletzt den Grand Prix in Portimao, in den vorangegangenen Rennen erzielte der Italiener regelmäßig Top-Platzierungen. In der Gesamtwertung liegt Bezzecchi vor dem Valencia-GP mit 323 Punkten auf Rang 3 – mit 35 Zählern Vorsprung auf Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, der an vierter Stelle liegt.

Im Motegi-Sprint bremste Jorge Martin direkt nach dem Start vor der ersten Kurve zu spät und verlor die Kontrolle über seine Aprilia. Bei seinem Crash riss er auch Marco Bezzecchi mit.

WM-Stand nach 42 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 445. 3. Bezzecchi 323. 4. Bagnaia 288. 5. Acosta 285. 6. Di Giannantonio 239. 7. Morbidelli 227. 8. Aldeguer 203. 9. Quartararo 198. 10. R. Fernandez 146. 11. Binder 145. 12. Zarco 144. 13. Marini 133. 14. Bastianini 106. 15. Mir 93. 16. Ogura 88. 17. Vinales 72. 18. Miller 72. 19. Rins 66. 20. Oliveira 38. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 29. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 7. 27. Bulega 1. 28. A. Espargaro 0. 29. Michele Pirro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 740 Punkte. 2. Aprilia 387. 3. KTM 350. 4. Honda 276. 5. Yamaha 237.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 834 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 648. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 466. 4. Red Bull KTM Factory Racing 430. 5. Aprilia Racing 365. 6. Monster Energy Yamaha 264. 7. Trackhouse MotoGP Team 234. 8. Honda HRC Castrol Team 226. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 207. 10. LCR Honda 151. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 113.