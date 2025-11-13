Diogo Moreira: Jetzt auch begehrter Werbebotschafter

Moto2-Held Diogo Moreira wird ab 2026 die begeisterungsfähige Sportnation Brasilien in der MotoGP-WM vertreten und kann in Sachen Werbeverträge aus dem Vollen schöpfen.

Die MotoGP-WM schlägt am kommenden Wochenende beim Finale auf dem Circuit Ricardo Tormo nahe Valencia auf. Einzig in der Moto2-Klasse ist die Entscheidung um den WM-Titel noch ausständig. Italtrans-Pilot Diogo Moreira steht kurz vor dem größten Triumph seiner Laufbahn. Selbst bei einem Sieg seines spanischen Rivalen Manuel Gonzalez (Intact GP) würde Moreira ein 14. Platz zum Titelgewinn reichen.

Der 21-jährige Wahl-Spanier Moreira hat zuletzt in Portimao mit einem Sieg eindrucksvoll die Weichen in Richtung WM-Titel gestellt. Moreira könnte in den nächsten Monaten aber auch abseits der Rennstrecke zum großen Gewinner aufsteigen. Die Rückkehr des MotoGP-WM-Zirkus in seine Heimat Brasilien auf den «Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna» ist diesbezüglich ein wichtiger Bestandteil und könnte noch als zusätzlicher Multiplikator wirken – nicht zu vergessen, dass das riesige Land rund 212 Millionen Einwohner hat.

Fakt ist: Moreira darf sich neben dem Honda-Deal und dem Platz im LCR-Team schon jetzt über lukrative neue Werbeverträge freuen. Aktuell macht das Gerücht die Runde, dass der weltweit agierende Lederhersteller Alpinestars den MotoGP-Rookie für die Zeit ab 2026 verpflichten will. Hier ist von einer Gage von einer Million Euro für drei Jahre für den Brasilianer die Rede. Das Ganze ist sicher ein cleverer Schachzug, angesichts der Marktgröße und der Anzahl von potenziellen Kunden in Brasilien. Momentan ist Moreira übrigens bei der Ledermarke REV-IT! Unter Vertrag.

Dazu kommt: Driftkönig Moreira, der immer wieder mit den Marquez-Brüdern trainiert, befindet sich bereits seit der Saison 2024 im Pool der Red-Bull-Motorsport-Athleten. Dazu verfügt der Mann aus der Metropole Sao Paulo über einen persönlichen Sponsor-Vertrag mit der spanischen Brauerei Estrella Galicia, die mit Moreira für das alkoholfreie Bier 0,0 wirbt. Moreira ist hier «Kollege» der etablierten iberischen Asse wie Marc und Alex Marquez, sowie Alex Rins und Miguel Oliveira.