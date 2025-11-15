MotoGP-Wahnsinn: Top-5 in Valencia-Quali in 0,1 sec!

Beim letzten Zeitenthriller der MotoGP 2025 ging es enger als jemals zuvor zur Sache. Marco Bezzecchi startet in Valencia von der Pole vor zwei Ducati-Piloten. Acosta als Fünfter verlor im Q2 weniger als eine Zehntel.

Nach der Definition der zwei zusätzlichen, über das Q1 aufgestiegenen MotoGP-Athleten Raul Fernandez und Johann Zarco machten sich die zwölf Top-12 auf den Weg in die letzte Q2-Session der Saison 2025. Das Shootout über 15 Minuten fand bei perfekten äußeren Bedingungen auf dem Circuito Ricardo Tormo – aber ohne große Namen der Königsklasse statt.

So hatte Champion Jorge Martin das Q2 bei seiner Rückkehr in die MotoGP verpasst und auch beide Piloten der dominierenden Mannschaft von Ducati Lenovo (Bagnaia und Bulega) mussten zurückstecken.

Spannend: Pedro Acosta, der auf seiner Werks-KTM mit der Bestzeit im Zeittraining aufgezeigt hatte, war im zweiten freien Training vor der Qualifikation zu Boden gegangen. Die Techniker bei Red Bull KTM Factory Racing gaben Vollgas, um den Spanier wieder mit seinem gewohnten Einsatzbike auf den 4005 Meter langen Kurs zu schicken – mit Erfolg.

Perfekt ging es dann auch los für das KTM-Aushängeschild. Acosta setzte mit einer 1:29,298 min die erste Richtmarke. Dahinter Trackhouse-Pilot Fernandez und die beiden VR46-Racer Morbidelli und Di Giannantonio. In der zweiten fliegenden Runde rückte dann Alex Marquez nach. Der WM-Zweite stieß als erster Pilot des Wochenendes in den 1:28er-Bereich – Bestzeit.

Auch dahinter wurde mit dem ersten Reifensatz neu sortiert. Zur Halbzeit hatte sich Morbidelli auf Platz 2 geschoben und Fabio Quartararo hatte Pedro Acosta aus Reihe 1 verdrängt. Marco Bezzecchi, der am Freitag Acosta am nächsten gekommen war, wurde fünf Minuten vor Schluss nur auf Platz 9 geführt.

Wie schon in den anderen Sessions waren die Zeitabstände nur minimal. Alle 12 Piloten lagen zu Halbzeit innerhalb von 0,8 sec.

Im Finale sorgte dann zunächst Marco Bezzecchi für Jubel bei Aprilia. «Bezz» sprang mit einer 1:28,809 min ganz nach vorne. Dahinter versuchte Pedro Acosta alles, um wieder in Reihe 1 zu kommen. Im ersten Versuch sprang er auf Platz 2, wurde aber wieder zurückgeworfen – Alex Marquez, Di Giannantonio und Raul Fernandez überspurteten Acosta. Verrückt: Der Spanier stand nun auf Platz 5 mit nur 0,096 sec.

Nicht perfekt lief es für die Honda-Vetreter Mir und Zarco mit den Position 11 und 12. Noch dahinter: Ai Ogura. Dabei verlor der Japaner auf der Trackhouse-Aprilia nur 0,562 sec!

Ergebnisse MotoGP Valencia, Qualifying 2 (15. November):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:28,809 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,026 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,044

4. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,058

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,096

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0169

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,257

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,335

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,360

10. Joan Mir (E), Honda, +0,424

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,542

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,562





Die weiteren Startplätze:

13. Luca Marini (I), Honda

14. Aleix Espargaro (E), Honda

15. Brad Binder (ZA), KTM

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati

17. Jorge Martin (E), Aprilia

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha

19. Alex Rins (E), Yamaha

20. Enea Bastianini (I), KTM

21. Maverick Vinales (E), KTM

22. Nicolo Bulega (I), Ducati

23. Augusto Fernandez (E), Yamaha

24. Somkiat Chantra (T), Honda