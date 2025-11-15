MotoGP Valencia, Q1: Aprilia stark, Bagnaia-Debakel

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) und Johann Zarco (LCR Honda) schafften am Samstagvormittag auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia den Einzug ins zweite MotoGP-Qualifying. Pecco Bagnaias Ducati streikte.

Während die Top-10 des Zeittrainings am Freitag direkt ins Qualifying 2 einziehen, müssen alle anderen den Umweg über das Q1 gehen, aus dem nur die beiden Schnellsten ins Q2 aufrücken.



In der 15-minütigen Q1-Session am Samstagvormittag sorgte Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) mit 1:29,554 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Am Freitag war Pedro Acosta (Red Bull KTM) mit 1:29,240 min der Beste.

Im zweiten Versuch steigerte sich Raul Fernandez auf erstaunliche 1:29,036 min, womit er nur minimal langsamer war als Maverick Vinales bei seinem Rundenrekord 2023 auf Aprilia (1:28,931 min).



3 min vor Schluss rollte Pecco Bagnaia mit Problemen an seiner Ducati GP25 aus, zu diesem Zeitpunkt lag er auf Platz 3. Als die Session vorüber war, fand sich der zweifache MotoGP-Champion auf Position 6 – nur Startplatz 16 für die beiden Rennen!

Die Bestzeit von Raul Fernandez blieb bis zum Ende unangetastet, Johann Zarco (LCR Honda) wurde mit 0,424 sec Rückstand Zweiter und steht damit ebenfalls im Q2.



Ex-Weltmeister Jorge Martin (Aprilia), nach seiner siebenwöchigen Verletzungspause von körperlich fit weit entfernt, wurde tadelloser Siebter.

Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez, dieses Wochenende erneut mit Wildcard dabei, stürzte bereits in seiner Einführungsrunde und landete vor Somkiat Chantra auf dem vorletzten Platz. Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega, in Valencia nach Portimao zum zweiten Mal für den verletzten Marc Marquez im Einsatz, konnte immerhin diese beiden hinter sich lassen.

Ergebnisse MotoGP Valencia, Qualifying 1 (15. November):

1. Raul Fernandez (E), Aprilia, 1:29,036 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,424

3. Luca Marini (I), Honda, +0,484

4. Aleix Espargaro (E), Honda, +0,490

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,525

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,548

7. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,594

8. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,621

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,871

10. Enea Bastianini (I), KTM, +0,912

11. Maverick Vinales (E), KTM, +0,951

12. Nicolo Bulega (I), Ducati, +1,009

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,074

14. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,221