Neues Mitglied für Valentino Rossis VR46-Akademie

Der erst 14-jährige Italiener Leonardo Casadei ist das neueste Mitglied der Nachwuchs-Akademie «VR46 Riders Academy» von Valentino Rossi. Dieses Wochenende fährt Casadei per Wildcard bei der JuniorGP.

Nachwuchs für die VR46-Akademie von Valentino Rossi! Der 14-jährige italienische Nachwuchspilot Leonardo Casadei schließt sich dem Förderprogramm für junge Piloten von MotoGP-Legende Rossi an. Casadei fuhr 2025 in der ESBK.

Leonardo Casadei, geboren 2011: «In die Akademie zu kommen, war schon immer ein Traum von mir und jetzt ist es endlich Realität. Dank Vale, Carlo und allen Mitarbeitern werde ich die konkrete Möglichkeit haben, mit dem Ziel zur WM zu arbeiten.» Gemeint sind Valentino «Vale» Rossi und Akademie-CEO Carlo Casabianca.

Casadei: «Ich danke all meiner Familie und denen, die mir geholfen haben, dieses Ziel zu erreichen, und ich bin mir bewusst, dass die harte Arbeit jetzt beginnt.»

Der erwähnte Carlo Casabianca sagt zum Neuzugang: «Wir freuen uns sehr über Leos Eintritt in die Akademie. Wir legen viel Wert auf das Wachstum junger Talente und haben in Leonardo die Richtigen identifiziert, um gemeinsam einen guten Weg zu gehen.»

Nach dem Akademie-Beitritt ging es auch direkt bestens weiter für Casadei: Mit einer Wildcard fährt er dieses Wochenende in der FIM JuniorGP in Valencia mit (für Echovit Pasini Racing). Schon vor dem Wochenende absolvierte er in Valencia einen Test auf einem VR46-Bike.

Valentino Rossi fördert mit seiner Akademie Nachwuchstalente. Erst Anfang dieser Woche durfte VR46-Akademie-Mitglied Celestino Vietti beim Test in Valencia MotoGP-Luft schnuppern, als der Italiener den verletzten Franco Morbidelli ersetzte.