Ogura selbstkritisch: «Muss mich überall verbessern»

Nach einem fulminanten MotoGP-Debüt im März erlebte Ai Ogura eine durchwachsene Saison: Beim Valencia-Test legte der Japaner den Grundstein für seine zweite Saison und erkannte klare Fortschritte.

Ai Ogura deutete mit seinem starken MotoGP-Debüt beim Saisonauftakt in Thailand früh an, dass der Titel «Rookie of the Year» nur über ihn führen würde. Umso überraschender war es für viele Fans, dass er mit 89 zu 214 Punkten letztlich deutlich gegen Ducati-Pilot Fermin Aldeguer unterlag. Allerdings verlief Oguras Saison nicht ohne Komplikationen: Mehrere Stürze und Verletzungen warfen den Japaner spürbar zurück.

Umso wichtiger war der MotoGP-Test in Valencia, bei dem Ogura die Chance erhielt, ohne Druck zu testen. In der Wertung des finalen MotoGP-Tests der Saison 2025 landete Ogura mit 0,461 Sekunden Rückstand auf Platz 11.

«Es war ein guter Test. Wir probierten hauptsächlich einige Änderungen am Chassis des Motorrad. Damit fühlte ich mich wohl», erklärte der Trackhouse-Aprilia-Pilot und ergänzte: «Es war mein erster Test seit Jerez. Ich benötigte so einen Tag. Für uns ist das richtig positiv.»

Der Blick richtet sich bereits klar auf die Saison 2026. Ogura kennt seine Schwächen: «Hinsichtlich des Fahrstils muss ich mich in allen Bereichen verbessern. Unsere größte Hausaufgabe ist das Bremsen mit aufgerichtetem Motorrad. Doch auch die anderen Bereiche muss ich optimieren.»

«Zudem muss ich versuchen, bei der Zeitenjagd stärker zu werden. Daran werde ich bei den Wintertests arbeiten», prophezeite der WM-16. der abgelaufenen MotoGP-Saison, der noch kein perfektes Gefühl für das perfekte Maß an Aggressivität im Zeittraining und Qualifying hat.

«Manchmal wird man nicht schneller, nur weil man aggressiver fährt. Das muss ich noch besser verstehen. Ich muss erkennen, wo sich der Punkt befindet und wann ich etwas Aggressivität herausnehmen muss. Ich muss einfach besser verstehen, wie ich die Zeitenjagd besser angehen kann», schilderte Ogura im Rahmen des Valencia-Tests.

© Gold & Goose Willkommen zum MotoGP-Test in Valencia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Marquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Raul Fernandez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Valencia-Test (18. November):

1. Raul Fernandez (E), Aprilia, 1:29,373 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,027 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,084

4. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,177

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,208

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,247

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,268

8. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,288

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,338

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,358

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,461

12. Joan Mir (E), Honda, +0,499

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,521

14. Luca Marini (I), Honda, +0,543

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,554

16. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,621

17. Enea Bastianini (I), KTM, +0,918

18. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,294

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,347

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,491

21. Diogo Moreira (BR), Honda, +1,824

22. Celestino Vietti (I), Ducati, +3,138