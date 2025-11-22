Sofuoglu: Toprak soll Quartararo herausfordern

Toprak Razgatlioglu absolvierte in Valencia seinen ersten richtigen MotoGP-Test: Manager Kenan Sofuoglu ordnet die Leistung ein und erklärt, warum sein Schützling schon bald sein wahres Potenzial zeigen wird.

Beim offiziellen MotoGP-Nachsaisontest in Valencia mischte sich Toprak Razgatlioglu erstmals unter seine neuen Kollegen – und hinterließ auf der V4-Yamaha sofort Eindruck. Für Manager und Mentor Kenan Sofuoglu war dieser Test ein erster realer Gradmesser, nachdem der vorherige Einsatz im MotorLand Aragon eher als Shakedown zu werten war. Dort ging es laut dem Türken vorrangig um die Einstellung der Sitzposition und die erste Kontaktaufnahme mit dem Team.

In Valencia traf Razgatlioglu nun auf das wahre MotoGP-Niveau. «Die anderen Fahrer konnten sich im Rennwochenende auf die Strecke einschießen. Für Toprak ist es ein neues Motorrad auf einer für ihn neuen Strecke. Es ist eine neue Herausforderung, die nicht einfach ist», betonte Sofuoglu bei MotoGP.com.

Dennoch schlug sich sein Schützling bereits beachtlich: Als 18. lag er nur 1,294 Sekunden hinter der Spitze. «Das hier ist ein realistischerer Test. Für Yamaha ist es aber auch ein neues Kapitel, denn sie haben nach dem Wechsel zum V4-Bike ein komplett neues Motorrad», erklärte der fünffache Supersport-Weltmeister. Und er hielt fest: «Toprak hat das gut gemacht.»

Trotz der soliden Performance sieht Sofuoglu noch viel Entwicklungspotenzial. «Er fährt nicht wie der Toprak, den wir kennen. Er ist noch ein bisschen ängstlich. Es gibt nicht viele V4-Bikes. Er hatte nur ein Motorrad zur Verfügung und ging deshalb sehr vorsichtig zu Werke.» Doch das soll sich rasch ändern: «Nach einigen Tests werden wir den wahren Toprak sehen, der dann Stoppies und Slides zeigt. Es gibt noch viel Luft nach oben.»

Besonders gespannt ist der Manager darauf, wie Razgatlioglu seinen unverwechselbaren Fahrstil in der Königsklasse umsetzen wird. «Viele meinen, dass das mit dem MotoGP-Bike nicht geht. Doch diese Leute werden sehen, dass er weiterhin derartige Manöver zeigen wird. Bevor er in die Superbike-WM kam, fuhr niemand wie er. Er wird die Leute überraschen mit dem, was er auf dem Motorrad zeigt. Er überrascht uns immer wieder. Im MotoGP-Fahrerlager wird er viele Leute überraschen.»

Auch auf Yamaha wartet ein spannendes Jahr. Sofuoglu formuliert die Zielsetzung klar: «Es gibt vier Yamahas im Feld und wir wollen ganz oben sein. Das ist eine große Herausforderung, denn Fabio (Quartararo) ist einer der besten Fahrer im Paddock. Mit ihm zu kämpfen, ist das Ziel für unsere erste Saison.»

Für den Manager ist klar: Der Valencia-Test war nur der Anfang. Doch schon jetzt kündigt sich an, dass Toprak Razgatlioglu auch in der MotoGP für Gesprächsstoff sorgen wird.