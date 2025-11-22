Cervera: Mega-Party und Showrun der Marquez-Brüder

Nach ihrem historischen MotoGP-Doppelerfolg kehren Marc und Alex Marquez zurück in ihre Heimatstadt Cervera – wo die Brüder am Samstag mit einer großen Party geehrt werden.

Die MotoGP-WM ist am vergangenen Wochenende in Valencia mit dem Sieg des Italieners Marco Bezzecchi (Aprilia) zu Ende gegangen. Die Dominatoren der Saison 2025 waren jedoch Marc und Alex Marquez, die mit der WM-Krone und dem Vizetitel für Rennsportgeschichte gesorgt haben. Für Marc war es der erste Titel nach fünf Jahren Pause. Nach dieser Durststrecke gibt es somit auch wieder die legendäre Marquez-Weltmeisterparty in der Heimatstadt Cervera.

Die anstehende Weltmeisterparty soll am Samstagnachmittag alles bisher Dagewesene übertreffen. Die Vorbereitungen für die Megasause laufen seit Tagen auf Hochtouren. Der historische WM-Doppelsieg wird in der Heimatstadt der Marquez-Brüder so groß wie nie zuvor gefeiert. Das Motto der Mega-Party lautet passend: «Back 2 Back – Márquez Brothers Making History.» Federführend ist dabei die Gemeinde Cervera in Kooperation mit dem Management und dem Fanclub der Brüder.

Einige Details sind bereits bekannt: Der Empfang für Marc und Alex Marquez soll demnach wie in den Jahren zuvor im Rathaus von Cervera beginnen. Anschließend werden sich die Brüder erstmals den Fans vom Balkon des Gebäudes zeigen und ihnen zujubeln. Nach den offiziellen Programmpunkten folgt eine riesige Fan-Parade mit einem Konvoi von etwa 200 Motorrädern. Dieser Tross wird natürlich von Marc und Alex angeführt.

Der Feier-Konvoi startet auf der Plaça de la Universitat und endet auf der Plaça Magdalena de Montclàr. Wegen Marcs Genesung nach seiner Schulterverletzung soll bei diesem Programmpunkt jedoch nur Alex an den Lenker greifen. Auf dem Marktplatz von Cervera soll Gresini-Pilot Alex Marquez dann seine Ducati Desmosedici GP24, mit der er Vizweltmeister wurde, präsentieren und eine Demo-Fahrt inklusive Burnout vorführen.

Die Vorfreude von Alex Marquez ist enorm – er steht diesmal im Mittelpunkt: «Meine Ducati nach Cervera zu bringen, mit der ich dieses Jahr so viele Erfolge gefeiert habe, ist ein Traum. Ich freue mich darauf, dass die Leute das Bike sehen, hören und spüren können. Es wird ein einzigartiger Moment und eine besondere Art, ihnen für ihre Unterstützung zu danken.»

Die abgesperrte Demo-Strecke für den Showrun von Alex Marquez ist in Cervera rund 400 Meter lang. Zudem werden die Feierlichkeiten rund um die Marquez-Brüder vom spanischen MotoGP-Sender DAZN live übertragen.