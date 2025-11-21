Vinales und Lorenzo machen gemeinsame Sache

Maverick Vinales (KTM) holt sich prominente Unterstützung an Bord. Mit dem fünfmaligen Weltmeister Jorge Lorenzo als Coach sollen entscheidende Fortschritte erzielt werden. Das Ziel: der Gewinn des MotoGP-WM-Titels.

Die erste KTM-Saison von Maverick Vinales verlief durchwachsen. In den ersten Monaten passte er seinen Fahrstil nach und nach an die RC16 an. Den ersten Höhepunkt erreichte er beim vierten Saison-Event in Katar, als er im Grand Prix hinter Marc Marquez sensationell Zweiter wurde. Nach dem Rennen bekam er eine 16-Sekunden-Strafe aufgrund eines nicht korrekten Luftdrucks im Vorderreifen aufgebrummt, und er wurde auf Rang 14 durchgereicht. «Top Gun» ließ sich davon nicht irritieren und landete in den darauffolgenden Grands Prix mehrere Male in den Top-5.

Beim Deutschland-GP Anfang Juli zog sich Vinales eine schwerwiegende Schulterverletzung zu, die ihn die ganze restliche Saison begleitete. Nach der Sommerpause versuchte der KTM-Tech3-Pilot Mitte August in Spielberg ein Comeback – am Samstag warf er jedoch das Handtuch. In Barcelona kehrte der Spanier erneut zurück. Dort und auch bei den Meetings in Misano und Motegi kämpfte er sich jeweils durch das Wochenende. Beim darauffolgenden Indonesien-GP hatte Vinales bereits am Freitag über Probleme mit der Schulter geklagt. Nach dem Qualifying meldete sich der 30-Jährige vom restlichen Wochenende ab. Die Events in Australien, Malaysia und Portugal ließ er aus, beim Saisonfinale in Valencia war der 30-Jährige wieder am Start – um möglichst viele Runden zu fahren und auch den MotoGP-Test am Dienstag zu absolvieren.

Drei Tage danach, am 21. November, sorgte Vinales mit einer spannenden Ankündigung für Aufsehen: Er holt sich den fünfmaligen Weltmeister Jorge Lorenzo als Leistungscoach an Board. Mit ihm an der Seite möchte Vinales in der nächsten Saison einen Schritt nach vorne machen und um den Weltmeistertitel kämpfen.

Die zukünftige Zusammenarbeit wurde am Freitag stolz auf Social Media verkündet. In drei Schlüsselbereichen soll der 38-jährige Lorenzo unterstützend eingreifen. Ein Fokus soll auf die körperliche und athletische Vorbereitung mit einem starken Fokus auf Routinen, Training und Erholung gelegt werden. Als zweiter Bereich wurde strategisches Coaching mit dem Ziel des Druck- und Risikomanagements, der Konstanz im Rennen und der Entscheidungsfindung in kritischen Momenten angegeben. Der dritte Bereich umfasst die technisch-sportliche Entwicklung zur Stärkung der Analyse und Planung des Rennwochenendes.

«Jorge mit an Bord zu haben, ist eine großartige Gelegenheit, in jeder Hinsicht zu lernen und mich zu verbessern», betonte Vinales. «Seine Erfahrung und seine Außenperspektive werden uns helfen, selbstbewusste Schritte nach vorn zu machen. Ich beginne diese neue Etappe mit großer Motivation und Begeisterung.»

Die Zusammenarbeit wird von einem Team unterstützt, das von Lorenzo koordiniert wird und sich vollständig an Vinales orientiert. «Maverick hatte schon immer ein natürliches Talent und einen enormen Speed. Meine Aufgabe ist es, ihn zu begleiten, meine Erfahrung und mein Wissen mit ihm zu teilen und ihm zu helfen, sein Bestes zu geben», ergänzte Lorenzo. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Erfolg haben werden, wenn wir uns in allen wichtigen Bereichen verbessern.»