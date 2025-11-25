01/46: Rossi-Outfit wird zugunsten Unicef versteigert

Das Rossi-Outfit kommt mit einer speziellen Vitrinie

Zum 46. Geburtstag von Valentino Rossi präsentierte der Ausrüster der italienischen Rennsport-Ikone das spektakuläre Outfit «Soleluna Vale46». Noch bis zum 29. November läuft die Auktion für Nummer 01/46.

Der 17. Februar 2025 war nicht nur der 46. Geburtstag von Motorrad-Legende Valentino Rossi, es war auch ein außergewöhnlicher Feiertag der weltweiten Rossi-Fangemeinde.

Rossi-Lebenspartner in Sachen Ausrüstung, Dainese und AGV – die beiden Marken gehören dem gleichen Unternehmen an – gratulierten dem alles überstrahlenden Markenbotschafter aus Tavullia zum Spezial-Geburtstag mit dem aufsehenerregenden Outfit «Soleluna Vale46».

Die streng limitierte Kombination, die vom Meister nicht nur signiert, sondern auch mitgestaltet wurde, besteht aus einem einteiligen Dainese-Einteiler aus Känguruleder «Demone GP D-Air» und einem Carbon-Helm, Modell «Pista GP-RR», der Konzernmarke AGV. Die dunkle Basis ist dezent mit goldenen und Rossi-typischen neongelben Elementen versehen.

Alle 46 Solelune-Outfits wurden von «VR46» mit einem goldenen Stift unterschrieben. Ausgeliefert wurde das Set aus Helm und Leder der Sonderedition in einem hochwertigen Display.

Besonderes hatten Hersteller und Patron Rossi mit der Nummer 01/46 vor. Das exklusive Set ist Teil einer Versteigerung auf der italienischen Sektion des Online-Auktionshauses Gestartet wurde der Bieter-Wettkampf am 25. November. Der Hammer für «Soleluna Vale46» Nummer 01/46 fällt am 29. November um 23.59 Uhr.

Der Erlös der Rossi-Soleluna-Vale46-Versteigerung wird zur Gänze dem Kinderhilfswerk Unicef gutgeschrieben.