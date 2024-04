Ana Carrasco sorgt sich um das Niveau der Frauen-WM

Erwischt: Ana Carrasco testete mit der Yamaha R7 in Barcelona

Erst beim Cremona-Test Mitte Mai werden wir einen Eindruck bekommen, wie die Kräfteverhältnisse in der neuen Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft sein werden. Auch Ana Carrasco ist gespannt.

Die Teilnehmerliste der Women’s Circuit Racing World Championship 2024 ist ein bunter Strauß. Die Vielfalt der Herkunftsländer der 24 Pilotinnen sucht ihresgleichen. Jeder Kontinent ist vertreten, die Teilnehmerinnen kommen aus insgesamt 18 Nationen.

Die prominenteste Teilnehmerin ist ohne Zweifel Ana Carrasco, die als einzige Weltmeisterin einer Solo-Klasse auf der Rundstrecke die Galionsfigur der neuen Serie ist. Die Spanierin gewann 2018 die Supersport-WM 300 und bestritt außerdem über viele Jahre die Moto3-WM.

Für die 27-Jährige wird es ungewohnt sein, in der Startaufstellung nur von Frauen umgeben zu sein. «Tatsächlich bin ich nach wie vor der Meinung, dass wir Rennfahrerinnen gleichwertig sind und wir zusammen [mit den Männern] antreten können», sagte Carrasco bei super7moto. «Dennoch finde ich es positiv, dass die Dorna und die FIM den Schritt zur Schaffung dieser Weltmeisterschaft gemacht haben. Ich sehe diese Serie als eine Plattform für Pilotinnen, um sich in einer Weltmeisterschaft zu entwickeln. Für mich ist es eher Sprungbrett. Diejenigen, die sich durchsetzen und ein gutes Niveau erreichen, können in eine andere Kategorie wechseln.»

Letztlich ist genau das der Plan der FIM: Die Sichtbarkeit von Frauen im Motorradrennsport zu erhöhen, damit die Talente entdeckt und gefördert werden können.

Das Teilnehmerfeld der Debütsaison kommt erstmals im Rahmen eines gemeinsamen Tests am 16./17. Mai auf dem Cremona Circuit. Carrasco ist gespannt.

«Es sind Leute aus vielen verschiedenen Ländern dabei, die noch nie gegeneinander gefahren sind. Ich habe keine Vorstellung, wie hoch das Niveau sein wird», grübelt die Jura-Studentin. «Das macht mir für den ersten Test ein wenig Sorgen: Wir treffen uns alle auf der Strecke und erst dann werden wir herausfinden, wie es sich sortieren wird.»

Kalender der Superbike-WM 2024 SBK SSP 300 WRC 23.–25. Februar Phillip Island Australien x x 22.–24. März Barcelona Spanien x x x 19.–21. April Assen Niederlande x x x 14.–16. Juni Misano Italien x x x x 12.–14. Juli Donington Großbritannien x x x 19.–21. Juli Most Tschechien x x x 9.–11. August Portimão Portugal x x x x 23.–25. August Balaton Ungarn x x x 6.–8. September Magny-Cours Frankreich x x x 20.–20. September Cremona Italien x x x 27.–29. September Aragón Spanien x x x 18.–20. Oktober Jerez Spanien x x x x