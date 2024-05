Beatriz Neila: Schon drei Podien mit der Yamaha R7

Der Countdown zum ersten gemeinsamen Test und zum Saisonauftakt der neuen Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft läuft. Die Spanierin Beatriz Neila fuhr derweil bereits drei Podestplätze mit der Yamaha R7 ein.

Als mehrfache Gewinnerin der SSP 300 Women’s European Championship wird erwartet, dass Beatriz Neila auch in der neuen Women’s Circuit Racing World Championship zu den stärksten Pilotinnen gehören wird. Die Spanierin ist erst 22 Jahre alt und hat bereits Erfahrung in der Supersport-WM 300 gesammelt. Neila wird im Team Pata Yamaha Prometeon an der Mitte Juni in Misano beginnenden Meisterschaft starten. Zur Vorbereitung absolvierte sie zahlreiche Track-Days.

Als beliebtes Terrain zum Training unter Wettkampfbedingungen hat sich unter den Teilnehmerinnen auch der Yamaha R7 Cup etabliert, der allen Geschlechtern offen steht. Die spanische Ausgabe begann am 6. April in Jarama (ein Rennen), der zweite Event fand am 20. und 21. April in Valencia (zwei Rennen) statt.

Neila brauste in allen drei Rennen auf Platz 2 über die Ziellinie und musste sich in zwei Rennen nur Eric Molina geschlagen geben – im zweiten Lauf in Valencia jedoch ihrer Landsfrau Sara Sanchez, die ebenfalls in der ersten Ausgabe der Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft eingeschrieben ist!