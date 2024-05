Ran Yochay meisterte schon die Red Bull Romaniacs

Viele Teilnehmerinnen der neuen Women’s Circuit Racing World Championship sind unbekannt. Bevor sich die Israelin Ran Yochay für Motorsport auf der Rundstrecke entschied, stand sie in anderen Disziplinen ihren Mann.

Selbst im bunten Teilnehmerfeld der neuen Women’s Circuit Racing World Championship ist Ran Yochay eine Exotin. Und auch wenn die Israelin nicht zu den schnellsten Pilotinnen gehören sollte, hat sie einen beeindruckenden Lebenslauf. Von Enduro über Motocross und Supermoto fährt die 21-Jährige seit 2018 in verschiedenen 300er-Supersport-Serien. Ein Meilenstein in ihrer Karriere war aber die Teilnahme an den Red Bull Romaniacs, das selbst gestandene Männer an ihre Grenzen bringt.

«Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Enduro zu fahren, aber nie professionell. Mit 14 beschloss ich, bei den Red Bull Romaniacs mitzufahren, und begann dafür zu trainieren. 2018 war ich mit 15 Jahren das jüngste Mädchen, das es ins Ziel geschafft hat», erzählte Rochay. «Motocross fahre ich seit 2013. Ich habe zwei Meisterschaften für Frauen gewonnen und wurde Dritte bei den Männern. Außerdem habe ich mit 14 Jahren an der German Cross Country Serie teilgenommen. Ich war die Jüngste in der Pro-Woman-Klasse und habe es geschafft, in die Top 10 zu kommen.»

In den Folgejahren konzentrierte sich Rochay auf Motorsportarten auf Asphalt. «2018 nahm ich an meiner ersten Saison im Supermoto teil und gewann die Meisterschaft für Jungen und Mädchen aller Altersklassen in der Kategorie S2. 2020 belegte ich den 2. Platz in der Meisterschaft in der Kategorie S1», zählte die Israelin auf. «Nachdem ich israelischer Meister in Supermoto und Motocross geworden bin, wechselte ich zur Supersport-300. Ich begann in der Balkan-Meisterschaft mit ein paar Rennen und nachdem ich positives Feedback erhalten hatte, wollte ich weiter in Europa-Rennen fahren. Dann kam leider die Covid-Krise. Glücklicherweise schafften wir es mit viel Aufwand 2020 noch zu zwei Rennen im Women's European Cup, wo ich Siebte in Imola und Fünfte in Vallelunga wurde. 2021 fuhr ich eine komplette Saison im European-Cup der Frauen und wurde Zwölfte. Ich fuhr eine KTM RC390R.»

Yochay startet in die neue Frauen-Weltmeisterschaft im Team Terra & Vita. Ihre Teamkollegin ist die erfahrene Spanierin Sara Sanchez.