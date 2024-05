Cremona, Tag 1: Nur Carrasco vor Lucy Michel (2.)

Lucy Michel gelang am ersten Testtag in Cremona eine flotte Rundenzeit

Der erste Testtag der neuen Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft war nicht von schönem Wetter begünstigt. Bei insgesamt großen Abständen überzeugte erwartungsgemäß Ana Carrasco und auch die Deutsche Lucy Michel.

Pünktlich um 12 Uhr fuhren die Teilnehmerinnen der Women's Circuit Racing World Championship 2024 beim Cremona-Test zum ersten Mal mit ihren offiziellen Einsatzmotorrädern auf die Strecke. Statt der 24 eingeschriebenen Starterinnen waren es aber nur 23, denn, wie von SPEEDWEEK.com im Vorfeld berichtet, muss die Französin Emily Bondi nach einem Trainingssturz auf den offiziellen Test verzichten.

Vier Sessions zu je 20 Minuten und zwei Warm-up mit jeweils 10 Minuten mit der Yamaha R7 standen am ersten Testtag auf dem Programm. Doch dunkle Wolken zogen bedrohlich über die Rennstrecke und so blieb es auch nicht lange trocken. Fuhr bei trockenen Bedingungen die Spanierin Ana Carrasco in 1:45,949 min die schnellste Zeit, war es im Nassen Chun Mei Liu aus Taiwan in 1:54,139 min – durchaus eine Überraschung!

Für alle Verhältnisse gilt: Die Abstände waren teils enorm groß, wobei die Vorbereitungen der Teilnehmerinnen unterschiedlich intensiv ausfielen und der erste Testtag sicher kein Maßstab für die gesamte Saison sein wird.

Dennoch erfreulich aus deutschsprachiger Sicht: Im Trockenen fuhr nur Lucy Michel in 1:46,349 min auf dem Niveau von Carrasco. Bereits die drittplatzierte Tschechin Adela Ourednickova verlor 1,3 sec auf die Tagesbestzeit der 300er-Weltmeisterin von 2018.

«Ein unglaubliches Gefühl», strahlte die 19-Jährige nach dem ersten Aufeinandertreffen. «Die Strecke ist so schön und ich fühle mich so gut auf dem Motorrad. Die nassen Bedingungen waren sehr schwierig für mich. Ich habe heute gelernt, mehr Gefühl für das Motorrad und für den Regen zu entwickeln. Es ist das erste Mal, dass ich das Motorrad bei nassen Bedingungen fahre. Der Plan für morgen ist, weiter zu lernen, denn morgen soll gutes Wetter herrschen.»