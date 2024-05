Ana Carrasco (27) nach Bestzeit: Endlich geht es los

Ana Carrasco setzte am Donnerstag die erste Duftmarke

Erwartungsgemäß sorgte Ana Carrasco am ersten Testtag der Frauen-Weltmeisterschaft auf dem Cremona Circuit für die schnellste Zeit. Die Spanierin kommt mit der Yamaha R7 und ihrem Team Evan Bros bereits blendend zurecht.

Viel Aussagekraft hatte der erste Testtag der neuen Women's Circuit Racing World Championship in Cremona nicht, doch die Bestzeit von Ana Carrasco von 1:45,949 min war keine Überraschung. Immerhin verfügt die Spanierin über immense Erfahrung in der Moto3-WM und als Weltmeisterin von 2018 auch in der Supersport-WM 300. Außerdem trainiert die 27-Jährige seit Monaten mit der Yamaha R7.

«Ich bin zufrieden mit dem ersten Tag, vor allem weil es sich so anfühlt, dass der Saisonstart näher rückt», sagte Carrasco. «Im vergangenen Jahr war ich wegen einer Beinverletzung nicht konkurrenzfähig. Nach fast sechs Monaten ohne Rennen freue ich mich darauf, wieder in der Startaufstellung zu stehen.»

Die schnellsten Zeiten wurden in den frühen Sessions gefahren, später erlaubte einsetzender Regen keine weiteren Verbesserungen. Insofern wird erwartet, dass sich alle Teilnehmerinnen am zweiten Testtag steigern und sich die teils großen Abstände annähern werden. Auf nasser Piste reihte sich Carrasco mit elf Sekunden Rückstand lediglich auf Platz 14 ein.

«Wegen des Regens kamen wir nicht viel zum Fahren. So habe ich den Tag genutzt, um die für mich neue Strecke kennenzulernen und mit dem Team am neuen Motorrad zu arbeiten», erklärte die 300er-Weltmeister. «Ich bin zufrieden, wie ich mich mit dem Motorrad gefühlt habe, und auch mit meinem Team Evan Bros. Ich denke, wir werden zusammen einen guten Job machen, und ich freue mich darauf, am Freitag wieder auf die Strecke zu gehen. Ich hoffe, dass das Wetter besser sein wird und wir mehr Zeit zum Fahren haben, um das Gefühl weiter zu verbessern.»