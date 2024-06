Misano, Lauf 1: Herrera erste Siegerin in Frauen-WM

Das Auftaktrennen der neuen Women's Circuit Racing World Championship bot viele Dramen. Nach vielen Stürzen und zwei Abbrüchen gewann Maria Herrera. Lucy Michel fuhr in die Punkte, Lena Kemmer sah nicht das Ziel.

Beim Meeting der seriennahen Weltmeisterschaft auf dem Misano World Circuit wurde Geschichte geschrieben, denn die italienische Piste ist Austragungsort des ersten Rennwochenendes der neuen Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR.

Wie es der Name aussagt, ist diese Serie weiblichen Teilnehmern vorbehalten. An sechs Events der Superbike-WM werden die 25 Pilotinnen jeweils zwei Rennen ausfahren. Zum Einsatz kommt die Yamaha R7 als Einheitsmotorrad.

Sonnenschein, ein blauer Himmel und 31 Grad Celsius bildeten den passenden Rahmen für das Debütrennen, das eigentlich bereits um 11:50 Uhr über die Bühne gehen sollte. Doch nach einem schweren Sturz von Mia Rusthen wurde das Rennen abgebrochen und auf 16 Uhr verschoben. Aus dem Bufalini Krankenhaus in Cesena gibt es inzwischen positive Signale, wie es um die Norwegerin steht.

Aber der erste Renntag der Frauen-WM stand weiter unter keinem guten Stern. Der Restart über fünf Runden wurde nach einem Sturz von Jessica Howden erneut abgebrochen; erst beim dritten Start ging alles glatt.

Von der Pole-Position ging die Spanierin Maria Herrera ins Rennen, die erste Startreihe komplettieren ihre Landsfrau Ana Carrasco und Sara Sanchez. In Reihe 2 folgten Beatriz Neila und die Italienerin Roberto Ponziani. Die Deutsche Lucy Michel startete von Position 8, die Österreicherin Lena Kemmer vom zwölften Platz.

Beim Start stürzte Kemmer kurios und war früh aus dem Rennen. Die 19-Jährige sollte nicht der einzige Ausfall sein.

Vorn setzten sich erwartungsgemäß die vom Verfolgerfeld ab. Neben Herrera und Carrasco waren das Sara Sanchez und Beatrize Neila. Einzig Ponziani konnten eine Weile bei der spanischen Party mitmischen, musste sich dann aber abreißen lassen.

In den letzten zwei Runden machten Herrera und Carrasco den Sieg unter sich aus. Herrera wehrte sich gegen die Angriffe der 300er-Weltmeisterin von 2018 verbissen und holte sich 0,067 sec Vorsprung den ersten Sieg der Serie. Das Podium komplettierten Carrasco und Sanchez,

Auch im breiten Mittelfeld gab es sehenswerte Positionskämpfe, mittendrin auch Lucy Michel, die sich als Neunte gut verkaufte.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Carrasco und Neila in die erste Kurve. Michel auf 7. Kemmer stürzt auf der Geraden und rutscht in die Mauer.



Runde 1: Carrasco und Herrera wechseln sich an der Spitze ab, Neila beobachtet das Spektakel. Ponziani auf Platz 4 vor Sanchez. Sturz der Ukrainerin Nadieieva.



Runde 2: Schnellste Runde durch die Chilenin Carreno auf Platz 6 in 1:49,903 min. Michel auf Platz 8.



Runde 3: Herrera führt in 1:48,786 min um 0,5 sec. Die Top-6 innerhalb 1,5 sec.



Runde 4: Herrera geht als Führende in die letzte Runde – Carrasco in 1:48,594 min aber dicht hinter ihr. Michel fällt hinter die Israelin Yochay auf Platz 9 zurück. Sturz Mallory Dobbs (USA).



Letzte Runde: Carrasco kurzzeitig vorn, aber Herrera holt sich mit ausgefahrenen Ellbogen den Sieg. Platz 3 geht an Sanchez. Michel auf Platz 9.