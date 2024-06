Lucy Michel und Lena Kemmer über ihren WM-Einstand

Mit der Sächsin Lucy Michel und der Steirerin Lena Kemmer sehen wir auch zwei Deutschsprachige in der neuen Motorrad-WM für Frauen. Im Qualifying in Misano schlugen sich beide tadellos.

Die Spanierinnen Maria Herrera, Sara Sanchez und Ana Carrasco qualifizierten sich in Misano für die erste Startreihe der WM-Premiere der Frauen, das erste Rennen beginnt am Samstag um 11.50 Uhr. Lucy Michel landete unter 26 Teilnehmern auf Platz 9, Lena Kemmer wurde 13.

Als Vorbereitung hatten die Frauen lediglich 25 Minuten freies Training, «ich habe mich von Anfang an gut gefühlt», erzählte Lucy Michel, die einzige Deutsche im Feld. «Ich war gleich unter den Top-10, was echt gut ist für uns. Im Quali ging es am Anfang etwas stockend voran, weil ich im Pulk fuhr und an den Mädels nicht so gut vorbeikam. Am Ende wurde ich immer schneller, als ich hier beim Training war, fuhr ich bedeutend langsamer. Ich bin 1,8 sec von der Spitze weg, damit können wir zufrieden sein. Egal auf welcher Strecke man sich befindet, es kommt immer darauf an, wie viel Erfahrung man dort hat. Das macht viel aus, wenn man WM-Erfahrung hat. Maria und Ana sind schon so lange dabei, das ist eine andere Hausnummer.»

Lena Kemmer aus Österreich zeigte sich beim Treffen mit SPEEDWEEK.com ebenfalls zufrieden – die 20-Jährige qualifizierte sich für den 13. Startplatz.



«Im freien Training musste ich mich die ersten drei Runden erst mal ans Motorrad gewöhnen, weil mein Trainingsbike doch ein bisschen anders ist», sagte Lena über die Einheits-Yamaha-R7. «Ich saß auch zwei oder drei Wochen nicht mehr auf dem Motorrad. Die Strecke kenne ich grundsätzlich, ich musste aber erst wieder meine Linie finden. Im Quali habe ich geschaut, was möglich ist. Mit Windschatten ist es einfacher Zeit zu finden, aber ich tue mich viel leichter, wenn ich frei fahren und mich auf mich konzentrieren kann. In der letzten Runde, als ich allein fuhr, habe ich fast 2 sec gefunden. Als 13. bin ich sehr zufrieden für das erste Quali. 2,5 sec Rückstand auf die Spitze, zu wirklichen WM-Fahrerinnen, sind voll im Rahmen, da brauchen wir uns nicht verstecken.»