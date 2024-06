Misano, Lauf 1: Drama im Auftaktrennen der WorldWCR

Nach mehreren Stürzen wurde das erste Rennen der neuen Women's Circuit Racing World Championship abgebrochen. Besonders schlimm es die Norwegerin Mia Rusthen erwischt.

Das erste Rennwochenende der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – in Misano sollte eine große Party werden, doch aktuell ist niemanden im Paddock zum Feiern zumute.

Während mit Maria Herrera, Ana Carrasco, Sara Sanchez und Beatriz Neila vier Spanierinnen um den Sieg kämpften, stürzten in der Anfangsphase Beatrice Barbera (I), Ornella Ongaro (F) und Tayla Relph (ZA) – die Neuseeländerin wurde zur Versorgung ins Medical-Center transportiert.

In Runde 6 gab es einen weiteren Sturz, in den Mia Rusthen verwickelt war. Die Norwegerin flog in der schnellen Kurve 16 von ihrer Yamaha. Das Rennen wurde abgebrochen und Rusthen lange im Kiesbett behandelt. Weil die Verzögerung zu groß wurde, entschied die Rennleitung, den Restart am Ende des Tages durchzuführen.

Aktuelle Informationen über den Gesundheitszustand von Rusthen liegen nicht vor.