Neukirchner: Lucy ist die stärkste Frau Deutschlands

Max Neukirchner ist der erfolgreichste Deutsche, den wir seit der Premiere der Superbike-WM 1988 sahen. Auch er verfolgt den Auftakt der neuen Weltmeisterschaft der Frauen in Misano sehr aufmerksam.

Mit seinen Siegen in Misano und Monza 2008 sowie insgesamt zehn Podestplätzen in der Superbike-WM ist Max Neukirchner der mit Abstand erfolgreichste Deutsche. Zwischen 2005 und 2014 eroberte er auf Honda, Ducati und Suzuki 848 WM-Punkte. Seine beste Saison erlebte er 2008, als er hinter Troy Bayliss, Troy Corser, Noriyuki Haga und Carlos Checa WM-Fünfter wurde.

Max ist auch nach seinem Rücktritt als Profirennfahrer in der Motorradszene noch bestens vernetzt und verfolgt das Renngeschehen sehr aufmerksam. Auf die neue Motorrad-WM für Frauen freut er sich ebenso wie viele andere Fans und Fahrer.

«Lucy Michel ist derzeit die stärkste Frau, die wir in Deutschland haben, und ich finde es großartig, dass sie den Schritt wagt, mit ihrem Team in der Frauen-WM dabei zu sein», teilte Neukirchner SPEEDWEEK.com mit. «Mit ihrem Team ist sie schon mehrere Jahre zusammen und scheint sich wohlzufühlen. Ich drücke Lucy die Daumen. Mentale Stärke ist das Wichtigste, was ich ihr auf diesem Wege mitgeben kann.»

«Ich erinnere mich noch genau, als ich 2004 in die Supersport-WM im Team von Klaffi eingestiegen bin», so Neukirchner. «Für mich gab es nur ein Ziel: Ich wollte Weltmeister werden und habe mit diesem Gedanken die Saison super gemeistert. Am Ende wurde ich Gesamtneunter und Vierter bei meinem Heimrennen in Oschersleben. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, 2005 gleich in der Superbike-WM zu fahren. Auch wenn es Rückschläge gibt, ist es wichtig, an sein Ziel zu glauben, denn nur dann weiß man, wofür man kämpft. Ich freue mich, dass Lucy diesen Weg geht und viele Erfolge für Deutschland mit nach Hause bringt. Sie hat die Möglichkeit, nach Katja Poensgen die erfolgreichste Frau in Deutschland zu werden, und das finde ich super. Wenn sie Tipps oder einen Rat braucht, kann sie sich gern bei mir melden.»