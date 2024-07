Donington, Superpole: Ana Carrasco überlegen

Beim zweiten Meeting der neuen Frauen-Weltmeisterschaft sicherte sich Ana Carrasco auf dem Donington Park Circuit ihre erste Pole-Position. Lucy Michel (8.) stürzte, Lena Kemmer auf Startplatz 11.

Die neue Women's Circuit Racing World Championship trägt in Donington Park im Rahmen der Superbike-WM 2024 das zweite Saisonmeeting aus. Statt der 25 gemeldeten Teilnehmerinnen sind jedoch nur 21 auf der englischen Piste am Start. Neben der schwer verunglückten Mia Rusthen wird die Kolumbianerin Sara Varon wegen einer Hüftverletzung erneut von Krystal Silfa ersetzt. Außerdem wurde Jessica Howden – für die Südafrikanerin unerwartet – für rennuntauglich erklärt, weil sich ein Blutgerinsel im Kopf (Sturz in Misano) bislang nicht vollständig aufgelöst hat. Die Rennärzte zeigten auch Isis Carreno einen Korb – die Chilenin hatte sich bei einem Unfall in ihrer Heimat den Knöchel angeknackst. Nicht angereist ist die Ukrainerin Iryna Nadieieva.

Nach dem Auftakt in Misano schienen die Kräfteverhältnisse ein wenig klarer, doch Donington Park ist für viele Teilnehmerinnen Neuland. Im Training am Vormittag auf teilweiser feuchter Strecke führte Ana Carrasco um 1,6 sec (!) das Feld vor Sara Sanchez und Tayla Relph an. Misano-Doppelsiegerin Maria Herrera folgte mit fast 2,5 sec Rückstand als Vierte.

Mit der Superpole über 25 min stand um 14:10 min Ortszeit die erste wichtige Entscheidung des Wochenendes an. Dass jemand an der Qualifikation scheitern würde, war trotz der großen Abstände unwahrscheinlich – in der WorldWCR gilt eine Hürde von 20 Prozent.

Für die erste ansprechende Zeit sorgte Carrasco in 1:42,319 min auf ihrer ersten fliegenden Runde, womit die Spanierin bereits 0,8 sec schneller als im freien Training war. Sukzessiv steigerte sich die 300er-Weltmeisterin auf eine 1:40,581 min und führte nach zehn Minuten um über eine Sekunde auf ihre Landsfrauen Herrera und Sara Sanchez.

Viele Pilotinnen verzichteten auf einen Boxenstopp und fuhren mit einem Satz Reifen die gesamte Session durch. Es blieb bei der Pole für Carrasco vor Herrera, die mit ihrer letzten Runde auf 0,532 sec Rückstand verkürzte. Auch die drittplatzierte Sanchez blieb innerhalb einer Sekunde. Startplatz 4 sicherte sich die Italienerin Roberta Ponziani vor Beatriz Neila, die einen Sturz fabrizierte.

Lucy Michel schlug sich als Achte ordentlich, wobei die Sächsin in der Schlussphase stürzte. Die Österreicherin Lena Kemmer wird von der elften Position in das erste Rennen starten.