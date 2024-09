Lena Kemmer: Ein Ehrenpunkt nach heftigem Highsider

Im ersten Rennen der Motorrad-Frauen-WM in Cremona ist Lena Kemmer gestürzt, im zweiten Lauf wurde die Steirerin mit einem Punkt belohnt. Nach Schmerzen hatte sie das Glück der Tüchtigen.

«Mir war von Anfang an klar, dass es hart wird, weil dort viele beim Trainieren waren», erzählte Lena Kemmer über ihr Cremona-Wochenende. «Im ersten Lauf konnte ich am Start zwei Plätze gutmachen und war 14. Ich wollte alles geben und kämpfen – irgendwann ging es nicht mehr auf und ich hatte in Kurve 4 einen heftigen Highsider. Da bin ich hochgeflogen und das Moped war entsprechend kaputt. Mir ist nichts passiert, aber so ein Sturz nimmt einen immer ein bisschen mit. Mir tat alles weh und am Kopf habe ich einen blauen Fleck, aber das gehört dazu.»

Lenas Crew schraubte bis in die Nacht hinein, für das zweite Rennen am Sonntag war die Yamaha R7 wieder tadellos in Schuss. «Im Rennen fiel es mir immer leichter, den Sturz aus dem Kopf zu kriegen», schilderte die 20-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com, die für ihren Kampfgeist mit einem WM-Punkt belohnt wurde.

Diesen hat sie zwar dem Sturz von Maria Herrera und Sara Sanchez in der letzten Runde zu verdanken, aber ein Punkt ist ein Punkt. «Das ist mein Trostpunkt, in Estoril läuft es dann hoffentlich besser. Die Strecke kenne ich nicht, ich werde mir ein paar Onboard-Videos anschauen. Jerez kenne ich, dort war ich mit der R7 schon beim Wintertest. Aber dort haben viele trainiert, vor allen die Spanierinnen werden sehr stark sein.»



Nach 8 von 12 Rennen hat Kemmer 16 Punkte auf dem Konto, was Gesamtrang 18 bedeutet. Zur 15. fehlen ihr fünf Zähler.