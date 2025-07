Maria Herrera (1.) sagt «gefährlich» – Yamaha kontert

Vizeweltmeisterin Maria Herrera hat im fünften Rennen der Frauen-Klasse in dieser Saison zum dritten Mal gewonnen. In Donington Park lieferte sie sich ein sehenswertes Duell mit Landsfrau Beatriz Neila.

Die Spanierinnen Maria Herrera, Beatriz Neila und Sara Sanchez sowie die furios fahrende Lokalheldin Chloe Jones zeigten den begeisterten Fans rund um den Donington Park Circuit ein spannendes Rennen mit vielen Positionswechseln. Dass es Jones als Dritte als erste Britin in der noch jungen Weltmeisterschaft aufs Podium schaffte, wurde natürlich gefeiert.

Vizeweltmeisterin Herrera musste ihr ganzes Können aufbieten, um nach zwölf Runden zum dritten Mal in dieser Saison zu triumphieren – in Assen unterlag sie Neila, in Cremona der Italienerin Roberta Ponziani.

In der achten Runde bog Herrera so spät in die erste Kurve ein, dass es für Neila wie eine Einladung gewirkt haben muss. Das war keine Taktik, wie die 28-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com unterstrich: «Wir straucheln dieses Wochenende sehr mit der Bremse. Ich hatte keine Bremse in die erste Kurve hinein, deshalb ließ ich es dann etwas entspannter angehen. Außerdem wollte ich sehen, wie Bea fährt. Sie hat viel meiner Fahrweise kopiert und sich deutlich verbessert, aber ich war schneller als sie, als ich hinter ihr lag.»

«Ich konnte wegen der Bremse nicht so pushen wie ich will, deshalb war die Pace aus meiner Sicht schlecht», hielt Herrera fest. «Meine Bremspunkte änderten sich und ich rutschte zu viel. Aber ich war sehr fokussiert darauf, das Rennen zu verwalten. Meine Rundenzeiten variierten um über 1 sec. Wir haben ein Problem und müssen das noch einmal ansprechen. Das Bremsproblem muss gelöst werden, weil es sehr gefährlich ist. In Assen verlor ich das zweite Rennen, weil ich in der letzten Kurve keine Bremse mehr hatte. Ich glaube, es liegt daran, dass wir mit Standardkomponenten fahren.»

In der Frauen-Weltmeisterschaft kommen Einheitsmotorräder Yamaha R7 zum Einsatz, die von der Firma von Luca Montiron technisch betreut werden. «Natürlich ist eine Serienmaschine etwas anderes als eine Grand-Prix-Maschine», betonte der frühere MotoGP-Teamchef im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Hinzu kommt, dass Donington bezüglich Bremsen eine sehr herausfordernde Rennstrecke ist. Aber Neila fuhr die beste Zeit in der letzten Rennrunde. Gibt es ein Problem mit den Bremsen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen großen Einfluss hatte. Es ist aber auch so, dass der Fahrer mit der Bremse arbeiten muss. Wenn du zu Rennbeginn zu viel Druck machst, dann verhärten die Bremsbeläge. Es dauert zwei oder drei Runden, um sie einzufahren, anschließend gibt es mit den Belägen keine Probleme. Das haben wir allen erklärt, sie müssen sich an die Bedingungen anpassen. Wenn wir neue Bremsbeläge einbauen und die Damen bremsen gleich mit voller Kraft, dann verlieren die Beläge an Konstanz.»

Herrera baute ihren Vorsprung in der Weltmeisterschaft mit ihrem Sieg gegenüber Neila auf 18 Punkte aus.