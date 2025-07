Donington, Lauf 2: Neila gewinnt dramatisches Finale

In einer turbulenten letzten Runde sicherte sich Beatriz Neila den Sieg im zweiten Lauf der WorldWCR 2025 in Donington Park. Maria Herrera rammte sich auf Platz 3. Lucy Michel in den Punkten.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – war nach einem anderen Verfahren ermittelt. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole. Von der Pole-Position ging somit Beatriz Neila ins Rennen, die erste Reihe komplettierten Sara Sanchez und Chloe Jones. Lauf-1-Sieger Maria Herrera fuhr nur die viertschnellste Zeit und eröffnet somit die zweite Reihe. Die Sächsin Lucy Michel büßte eine Position ein und startete als 14.

Das Rennen über zwölf Runden wurde um 12:20 Uhr Ortszeit gestartet. Der Himmel über Donington Park war leicht bewölkt, aber bei 21 Grad Celsius war es trocken und angenehm. Den Start gewann Herrera und gemeinsam mit Neila, Jones und Sanchez formierte sich an der Spitze ein Quartett.

Bei Halbzeit lag die Spitzengruppe um 3 sec vor Roberta Ponziani und Lucie Boudesseul, die um Platz 5 kämpften. Diezu diesem Zeitpunkt von Jessica Howden angeführte dritte Gruppe lag 8 sec zurück.

An der Spitze ging es turbulent zu und die Rennführung änderte sich ständig. Durch die Überholmanöver schob sich das Feld wieder zusammen und ab Runde 8 lag ein Sextett innerhalb nur einer Sekunde.

In der vorletzten Runde zog Neila das Tempo an und lag bereits um 0,6 sec vorn, wurde aber wieder von Sanchez gestellt. Nach mehreren Überholmanövern setzte sich dann aber doch Neila durch und holte ihren zweiten Sieg in diesem Jahr.

Um Platz 3 wurde ebenso heftig gerungen. Lokalmatador Chloe Jones lag zwei Kurven vor dem Ende auf Podiumskurs, fuhr in der Donington-Hairpin aber eine etwas zu weite Linie, was Herrera zum Überholmanöver nutzte. Am Scheitelpunkt stürzte die Engländerin nach Kontakt mit der WM-Leaderin, die sich den dritten Platz sicherte.

Die enttäuschte Jones hob ihr Motorrad auf und kam als Elfte immerhin noch in den Punkterängen ins Ziel.

Eine erneut starke Vorstellung zeigte die Französin Lucy Boudesseul auf Platz 4. Die beste Nicht-Europäerin wurde Tayla Relph aus Australien als Siebte.

Lucy Michel kam 29 sec hinter der Spitze auf der 13. Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Herrera mit Blitzstart in Führung. Dann Neila und Jones. Michel auf 15.



Runde 1: Herrera, Neila und Jones innerhalb 0,5 sec. Sanchez, Boudesseul und Ponziani können den Speed nicht ganz mitgehen.



Runde 2: Mit der schnellsten Rennrunde in 1:39,369 min fährt sich Sanchez wieder an die Top-3 heran. In der Verfolgergruppe kämpfen Boudesseul und Ponziani um Platz 5. Michel ringt um Duell mit Mallory Dobbs um Platz 14.



Runde 3: Die Top-4 innerhalb 0,8 sec.



Runde 4: Jones hat sich Platz 2 von Neila geschnappt. Die Britin holte im ersten Lauf als Dritte ihr erstes Podest in der WorldWCR.



Runde 5: Herrera verpasst einen Bremspunkt und Jones übernimmt die Führung. Michel auf 14.



Runde 6: Sanchez wittert ihre Chance und kassiert Herrera und Jones. Neila hält als Vierte mit.



Runde 7: Sanchez hatte sich um ein paar Meter abgesetzt, doch Herrera stellte ihre Landsfrau in der Haarnadelkurve. Sturz der Neuseeländerin Avalon Lewis.



Runde 8: Durch die Positionskämpfe in der vorderen Gruppe verkürzt Boudesseul (5.) auf 1 sec Rückstand.



Runde 9: Die Top-6 liegen innerhalb 1,3 sec! Michel auf 13.



Runde 10: Sanchez, Neila und Herrera liegen vorn, doch Jones und Boudesseul kämpfen beherzt. Ponziani scheint sich zurückzuhalten. Sturz Jessica Howden.



Runde 11: Mit der schnellsten Runde in 1:39,270 min setzt sich Neila leicht ab. Dann Sanchez, Herrera und Jones.



Letzte Runde: Neila gewinnt vor Herrera und Sanchez.