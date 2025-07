Beatriz Neila zum WM-Kampf: «Mache mir keine Sorgen»

Das zweite Rennen der FIM Frauen-WM in Donington Park endete mit einem spannenden Kampf um den Sieg. Beatriz Neila setzte sich durch und war anschließend mit SPEEDWEEK.com zum Siegerinterview verabredet.

Freudestrahlend erschien Betriz Neila zum Interview bei SPEEDWEEK.com. Die Spanierin hatte soeben ihr zweites Rennen in dieser Frauen-WM-Saison auf dem vier Kilometer langen Kurs in Donington gewonnen und ihre Herangehensweise war beeindruckend. In einem Mehrkampf um die Spitzenposition setzte sich die 23-Jährige gegen Sara Sanchez und Maria Herrera durch, in der vorletzten Runde fuhr sie zudem die schnellste Rennrunde.

«Meine Taktik? Einfach nur Vollgas geben in jeder Runde», lautete dann ihr kurzes Resümee. «Es war ein schwieriges Rennen, auf Platz 4 oder 5 zu fahren finde ich schwierig. Ich bevorzuge es, vorne zu fahren, denn das ist eine gute Position, um das Rennen zu managen. Während des Rennens hatte ich mir überlegt, am Ende nochmal alles zu geben, damit ich mit einem kleinen Vorsprung in die letzte Runde gehen kann. Aber das ist schwierig, denn wenn man vorne die Pace macht, können die anderen Fahrerinnen meistens gleich mitziehen.»

Es sind nur noch neun Punkte zu Maria an der Tabellenspitze, was ist das Ziel für das restliche Jahr? «Ja, das stimmt. Es wird langsam heiß», lachte die Spanierin. «Natürlich ist es das Ziel, in diesem Jahr auf Platz 1 zu landen, aber wenn das nicht klappt, mache ich mir keine Sorgen, denn ich bin jünger als die meisten anderen Mädels.»

Maria Herrera beschwert sich massiv über große Porbleme mit den Bremsen an der Yamaha R7. Auch Yamaha äußerte sich bereits zu diesem Thema. Neila fuhr in Donington Park in beiden Rennen am Rennende die schnellste Rennrunde, wie ergeht es ihr beim Thema Bremsen? «Wir haben auch Probleme mit der Bremse, aber für mich ist es kein Problem, diese starken Rundenzeiten zu fahren. Natürlich mit denselben Bremse, wie Maria. Wenn man gewinnen will, dann kann man auch die schnellsten Runden fahren», so Neila.