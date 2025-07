Maria Herrera (28): Kein Test, höheres Gewicht

In der Gesamtwertung der WorldWCR 2025 hat sich beim Meeting auf dem Balaton Park Circuit nichts geändert. Warum sich WM-Leaderin Maria Herrera im zweiten Lauf mit Platz 3 zufrieden geben musste.

Das Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit hatte drei Protagonstinnen. Mit zwei zweiten Plätzen hat sich die Engländerin Chloe Jones an der Spitze etabliert, je einen Sieg und einen dritten Platz fuhren Maria Herrera und Beatriz Neila ein. Durch diese Konstellation blieb es in der Gesamtwertung beim Neun-Punkte-Vorsprung von Herrera vor Neila, die in diesem Jahr den Titel unter sich ausmachen dürften.

Den ersten Lauf gewann die 28-Jährige Herrera mit 1,4 sec Vorsprung vergleichsweise klar. «Chloe und Beatriz haben vorher auf dem Balaton Circuit getestet, ich war zum ersten Mal hier. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich das erste Rennen gewinnen würde», versicherte Herrera. «Wir haben uns in der Gruppe ordentliche Positionskämpfe geliefert und in der ersten Hälfte der Strecke gab es viele Überholmanöver. Die Strecke war neu für mich, aber ich konnte die Situation meistern und gegen Ende einen kleinen Vorsprung herausfahren.»

Warum reichte es für die Spanierin im zweiten Rennen nur zu Platz 3? «Der Wind war mein Problem. Ich wiege sechs Kilogramm mehr als die anderen und bei Gegenwind macht sich das bemerkbar», erklärte Herrera. «Meine Performance war aber okay. Auf nasser Piste fehlt mir manchmal das Gefühl, dieses Mal habe ich es gut hinbekommen. Neila und Jones haben vielleicht auch etwas mehr Druck gemacht, und wegen des Windes konnten sie mich auf der Geraden überholen. Insgesamt bin ich trotzdem zufrieden, da ich mit dem gleichen Vorsprung abreise, mit dem ich angekommen bin.»