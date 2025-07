Lucy Michel – Fokus vor Rennen auf Ausbildung gelegt

Ein 13. Platz innerhalb und ein 16. Platz knapp außerhalb der Punkteränge war nicht gerade das, was sich Lucy Michel für die beiden Läufe auf dem neuen Balaton Park Circuit vorgenommen hatte. Aber dafür gab es Gründe.

Die Premiere einer Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem neuen Balaton Park Circuit, unweit der Touristen-Hochburg Siofok am Ostende des Plattensees, verlief für Lucy Michel in den beiden Rennen zur Motorrad-Frauen-WM WorldWCR mit den Plätzen 13 und 16 zwar nicht komplett negativ, doch hatte sich die als WM-16. angereiste zierliche Sächsin etwas mehr versprochen.

«Der Balaton Park Circuit war auf Grund meiner Körpergröße ganz schön schwierig für mich», hielt die nur 1,50 Meter kleine und 45 Kilogramm leichte 20-Jährige nach Lauf 2 im Vier-Augen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Das war wirklich sehr anstrengend für mich. Mit dem 13. Platz im ersten Lauf war ich recht zufrieden, weil es mir immer ziemlich schwer fällt, neue Strecken zu lernen. Aber meine Zeiten haben sich stetig verbessert, was schon mal gut war. Durch die vielen Schikanen merkt man am Ende des Wochenendes durch das ständige Umlegen mit zudem vier Kilogramm Zusatzgewicht in den Oberarmen schon, was man gemacht hat.»

Im zweiten Lauf nach der einzigen Session auf regennasser Piste, dem Sonntag-Warm-up, konnte sie, nach eigener Aussage, ihre Performance nicht so richtig abrufen und wusste auch nicht warum: «Dafür habe ich keine wirkliche Erklärung. Ich denke, es gibt manchmal einfach Tage, an denen es nicht so richtig läuft.»

Zu ihrem knapp verlorenen Dreikampf um Platz 14 führte sie aus: «In der letzten Runde war ich schon 14. Da hat sich eine an mir vorbeigebremst und die andere ist gleich noch mit durchgeschlüpft. Ich wollte dann kontern, bin aber von der Fußraste abgerutscht. Da kam alles zusammen. Man muss es sich einfach eingestehen, dass es ein Sch…-Rennen von mir war.»

Bei diesem wurden ihr ihre Schwächen aufgezeigt, doch diese abzustellen ist nicht so einfach. Zudem steckte sie die letzten Wochen in der Phase der Abschluss-Prüfungen zur medizinischen Technologin für Radiologie. «Da habe ich gar kein Training gemacht, weil wir zehn Prüfungen hatten. Ich habe einen Monat lang weder körperlich noch mit einem Motorrad trainiert, weil beides halb machen wollte ich nicht. Da ist der Kopf weder für das eine noch das andere frei.»

Ungeachtet dessen ist sie gegen so manche Profi-Konkurrentin und Südländerin in Sachen Fahrpraxis und Tests bzw. Motorrad-Training ohnehin im Nachteil. «Während andere mehrmals pro Woche fahren, habe ich zu unseren sechs Rennwochenenden vier Tests. Diese sind auch noch bei irgendwelchen Track Days, wo man nur kurze Turns hat, die oft auch noch abgebrochen werden. Ich hatte zum Beispiel an zwei Tagen in Magny Cours bei je fünf Turns ganze zwei freie Runden. Auch im Abschlussrennen habe ich nur im Verkehr festgehangen.»

Spaß macht ihr die Serie, die sie gern auch im nächsten Jahr fahren würde, nach wie vor, wobei die Konkurrenz in diesem zweiten Jahr der Frauen-WM-Serie deutlich stärker geworden ist. «Das Feld ist viel schneller geworden. Auch ich habe mich gesteigert, aber alle anderen auch deutlich. Somit sieht es von den Platzierungen her nicht besser aus als im Vorjahr, aber von meinen Zeiten her ist es eine stetige Verbesserung. In Donington war ich zum Beispiel zwei Sekunden schneller als 2024, aber das hat sich nicht in den Ergebnissen widergespiegelt», argumentierte Lucy Michel.