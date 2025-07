Chloe Jones (2.): «Was nicht tötet, macht stärker»

Nach ihrem ersten Podestplatz in Donington zeigte Chloe Jones am Rennwochenende der WorldWCR 2025 auf dem Balaton Park Circuit ihre bisher beste Performance und stand den schnellen Spanierinnen in nichts nach.

An der Spitze der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – geht es zunehmend bunter zu. Sahen wir 2024 ausnahmslos Spanierinnen auf dem Podest stehen (abgesehen von Cremona, Lauf 2, als Sara Sanchez und Marie Herrera stürzten), fahren in diesem Jahr Roberta Ponziani und, seit Donington Park, Chloe Jones auf vorderen Positionen mit.

Jones fuhr bei ihrem Heimrennen im ersten Lauf als Dritte erstmals auf das Podest und schöpfte daraus viel Selbstvertrauen. Am vergangenen Wochenende kämpft die 21-Jährigen auf Augenhöhe mit Maria Herrera und Beatriz Neila um den Sieg. Mit zwei zweiten Plätzen holte die Britin nur einen Punkt weniger, als die in der Meisterschaft bisher dominierenden Spanierinnen.



«In Donington konnte ich mir schon einiges von ihnen abschauen und glaubte, das Ergebnis wäre nicht zu toppen, aber jetzt wurde es noch ein wenig besser», schmunzelte Jones im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «An der Spitze wird aggressiv gefahren. Damals schickten sie mich im zweiten Rennen in die Wiese, jetzt halte ich mehr dagegen. Mit jedem Rennen versuche ich, ein wenig aggressiver zu sein.»

Im ersten Lauf katapultierte sich Jones von Startplatz 6 direkt in die Spitzengruppe und übernahm in der ersten Runde sogar die Führung.



«In der Superpole lief es nicht so gut, aber was mich nicht tötet, macht mich stärker. Es war ein ganz schönes hin und her, aber dabei habe ich von den anderen viel gelernt. Für solche Rennen habe ich angefangen, Motorrad zu fahren. Die ganze harte Arbeit zahlt sich endlich aus», freute die aus Daventry in Northamptonshire stammende Engländerin. «Das zweite Rennen war unglaublich. Wir drei konnten uns kurz nach dem Start absetzen und miteinander kämpfen. Zuerst habe ich die beiden ein wenig studiert, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben. Definitiv habe ich in diesem Rennen wieder viel gelernt. Leider habe ich in der vorletzten Schikane einen Fehler gemacht, sonst wäre es vielleicht ein Sieg geworden.»

Tatsächlich fehlten Jones im zweiten Rennen nur 0,2 sec auf Siegerin Beatriz Neila!



«Auf meinen ersten Sieg muss ich noch warten – aber ich komme ihm immer näher und trainiere hart dafür», sagte Jones. «Jetzt genieße ich die Pause und Magny-Cours und hoffentlich gelingt mir dort, was ich hier knapp verpasst habe. Ich denke, das Layout wird mir liegen.»