Lässt Herrera den WorldWCR-Titel für MotoE sausen?

Die WorldWCR 2025 ist umkämpfter, als es Titelfavoritin Maria Herrera lieb ist. Dem vorletzten Saisonmeeting in Magny-Cours kommt wegen einer Terminkollision mit der MotoE eine entscheidende Bedeutung zu.

Die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – hat sich positiv entwickelt. Im zweiten Jahr der Frauen vorbehaltenen Weltmeisterschaft sind die Abstände im breiten Mittelfeld zusammengerückt und an der Spitze gibt es mit Roberta Ponziani und Chloe Jones weitere Teilnehmerinnen, die Siege und Podestplätze einfahren konnten.

Als Vizeweltmeisterin von 2024 ist Maria Herrera die Favoritin für den diesjährigen Titel, aber die 28-Jährige führt nach dem Meeting auf dem Balaton Park Circuit lediglich um neun Punkte vor Beatriz Neila – und es stehen nur noch zwei Rennwochenenden aus. Problematisch für Herrera: Das Meeting Anfang September in Magny-Cours kollidiert mit der MotoE in Barcelona, in der die Spanierin ebenfalls mit dem Forward-Team antritt.



«Ich habe bisher nicht mit dem Team darüber gesprochen, welches Rennen Priorität haben wird. Momentan weiß ich es einfach nicht», verriet Herrera SPEEDWEEK.com. «Ich denke, das wird auch erst Ende August entschieden. In der MotoE habe ich auch schon vierte Plätze erreicht. Ich bin also nahe dran, auch dort um Podestplätze kämpfen zu können.»

Während der WorldWCR-Sommerpause finden in der elektrischen Serie außerdem die Meetings in Spielberg und Balaton statt. Die in der Frauen-WM gewonnenen Streckenkenntnisse in Ungarn könnten für Herrera von Vorteil sein.



«Das MotoE-Bike ist sehr schnell. Der Balaton-Circuit macht in der WorldWCR Spaß, die engen Schikanen und das harte Bremsen mit dem MotoE werden schwieriger sein», befürchtet die Forward-Pilotin.