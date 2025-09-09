Lucie Boudesseul: Die WorldWCR hat einen neuen Star

Mit Lucie Boudesseul hat die WorldWCR einen neuen Shooting-Star. Bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours fuhr die Französin im zweiten Lauf erstmals auf das Podium, und wie sie das tat, war zum Zungenschnalzen.

Lucie Boudesseul fährt ihre erste Saison in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – und sie ist mit 18 Jahren die jüngste der drei Französinnen im Teilnehmerfeld. Das bedeutet nicht, dass sie unerfahren ist, denn bis 2024 pilotierte sie in der nationalen Meisterschaft eine Yamaha R1.

«Die R7 ist ein komplett anderes Motorrad – ich bin immer noch dabei, meinen Fahrstil darauf anzupassen. Es wird immer besser, aber ich werde noch eine Weile benötigen», sagte die Boudesseul im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Dazu ist das Level in der WorldWCR viel höher, als ich es erwartet hatte. Deshalb nutze ich das erste Jahr dazu, um die Strecken zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Für nächstes Jahr nehme ich mir regelmäßige Podestplätze vor.»

Erstmals überraschte Boudesseul in Donington Park mit den Plätzen 5 und 4. Bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours sprang im ersten Lauf ein weiterer fünfter Platz heraus, im zweiten Rennen fuhr die Teenagerin kampfstark als Dritte auf das Podium und ließ dabei sogar WM-Leaderin Maria Herrera hinter sich.

«Durch meine Streckenkenntnisse hatte ich natürlich einen gewissen Vorteil – ich bin hier schon oft in der französischen Serie gefahren. Dazu stand das Publikum hinter mir und das alles motivierte mich riesig», strahlte Boudesseul. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, endlich mein erstes Podium erreicht zu haben. Und das dann auch noch zu Hause, das ist einfach unglaublich! Zwischendurch lag ich sogar in Führung, was ich wirklich nicht erwartet hatte. Ich habe mich in diesem Moment einfach sehr stark gefühlt, konnte einen Angriff starten und mich an die Spitze setzen. Ein großartiges Rennen, ein großartiges Wochenende.»

Als Sechster der Gesamtwertung hat Boudesseul 24 Punkte Rückstand auf Sara Sanchez, die sich in Magny-Cours bei einem Sturz im ersten Lauf einen Bruch des linken Handgelenks zugezogen hatte. Nach hinten hat die Französin sieben Punkte Vorsprung auf Pakita Ruiz.