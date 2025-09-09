Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Dall’Igna über Sorgenkind Bagnaia

Lucie Boudesseul: Die WorldWCR hat einen neuen Star

Von Kay Hettich
Lucie Boudesseul fuhr nicht zufällig auf das Podium
© Dorna/William Joly

Lucie Boudesseul fuhr nicht zufällig auf das Podium

Mit Lucie Boudesseul hat die WorldWCR einen neuen Shooting-Star. Bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours fuhr die Französin im zweiten Lauf erstmals auf das Podium, und wie sie das tat, war zum Zungenschnalzen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Lucie Boudesseul fährt ihre erste Saison in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – und sie ist mit 18 Jahren die jüngste der drei Französinnen im Teilnehmerfeld. Das bedeutet nicht, dass sie unerfahren ist, denn bis 2024 pilotierte sie in der nationalen Meisterschaft eine Yamaha R1.

«Die R7 ist ein komplett anderes Motorrad – ich bin immer noch dabei, meinen Fahrstil darauf anzupassen. Es wird immer besser, aber ich werde noch eine Weile benötigen», sagte die Boudesseul im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Dazu ist das Level in der WorldWCR viel höher, als ich es erwartet hatte. Deshalb nutze ich das erste Jahr dazu, um die Strecken zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Für nächstes Jahr nehme ich mir regelmäßige Podestplätze vor.»

Erstmals überraschte Boudesseul in Donington Park mit den Plätzen 5 und 4. Bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours sprang im ersten Lauf ein weiterer fünfter Platz heraus, im zweiten Rennen fuhr die Teenagerin kampfstark als Dritte auf das Podium und ließ dabei sogar WM-Leaderin Maria Herrera hinter sich.

«Durch meine Streckenkenntnisse hatte ich natürlich einen gewissen Vorteil – ich bin hier schon oft in der französischen Serie gefahren. Dazu stand das Publikum hinter mir und das alles motivierte mich riesig», strahlte Boudesseul. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, endlich mein erstes Podium erreicht zu haben. Und das dann auch noch zu Hause, das ist einfach unglaublich! Zwischendurch lag ich sogar in Führung, was ich wirklich nicht erwartet hatte. Ich habe mich in diesem Moment einfach sehr stark gefühlt, konnte einen Angriff starten und mich an die Spitze setzen. Ein großartiges Rennen, ein großartiges Wochenende.»

Als Sechster der Gesamtwertung hat Boudesseul 24 Punkte Rückstand auf Sara Sanchez, die sich in Magny-Cours bei einem Sturz im ersten Lauf einen Bruch des linken Handgelenks zugezogen hatte. Nach hinten hat die Französin sieben Punkte Vorsprung auf Pakita Ruiz.

Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Beatriz Neila (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,314 sec
3. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 0,458
4. Maria Herrera (E) Yamaha + 0,580
5. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 0,657
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 7,659
7. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 10,138
8. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 16,046
9. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 16,761
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 17,565
11. Line Vieillard (F) Yamaha + 25,499
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 25,562
13. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 27,631
14. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 33,626
15. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 40,807
16. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 41,111
17. Lucy Michel (D) Yamaha + 41,744
18. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 57,492
19. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + 58,397
20. Katie Hand (GB) Yamaha + 59,069
21. Sonya Lloyd (USA) Yamaha + > 1 min
22. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Tayla Relph (AUS) Yamaha
- Madalena Simoes (P) Yamaha
Ergebnis Frauen-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Maria Herrera (E) Yamaha
2. Chloe Jones (GB) Yamaha + 0,130 sec
3. Beatriz Neila (E) Yamaha + 2,868
4. Roberta Ponziani (I) Yamaha + 6,937
5. Lucie Boudesseul (F) Yamaha + 7,265
6. Natalia Rivera (E) Yamaha + 14,251
7. Justine Pedemonte (F) Yamaha + 20,772
8. Tayla Relph (AUS) Yamaha + 21,222
9. Line Vieillard (F) Yamaha + 28,435
10. Mallory Dobbs (USA) Yamaha + 28,524
11. Avalon Lewis (NZ) Yamaha + 28,712
12. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha + 38,431
13. Pakita Ruiz (E) Yamaha + 41,128
14. Jessica Howden (ZA) Yamaha + 42,641
15. Lucy Michel (D) Yamaha + 44,177
16. Chun Mei Liu (RC) Yamaha + 47,738
17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha + 48,250
18. Isis Carreno (RCH) Yamaha + 53,458
19. Madalena Simoes (P) Yamaha + 58,944
20. Ornella Ongaro (F) Yamaha + 59,520
21. Katie Hand (GB) Yamaha + > 1 min
22. Jamie Hanks-Elliott (GB) Yamaha + > 1 min
23. Beatrice Barbera (I) Yamaha + > 1 min
- Sara Sanchez (E) Yamaha
- Emily Bondi (F) Yamaha
- Sonya Lloyd (USA) Yamaha
Frauen-WM 2025: Stand nach 10 von 12 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Maria Herrera (E) Yamaha 210
2. Beatriz Neila (E) Yamaha 204
3. Roberta Ponziani (I) Yamaha 136
4. Chloe Jones (GB) Yamaha 133
5. Sara Sanchez (E) Yamaha 111
6. Lucie Boudesseul (F) Yamaha 87
7. Pakita Ruiz (E) Yamaha 80
8. Avalon Lewis (NZ) Yamaha 72
9. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 68
10. Tayla Relph (AUS) Yamaha 59
11. Natalia Rivera (E) Yamaha 42
12. Jessica Howden (ZA) Yamaha 39
13. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 26
14. Ornella Ongaro (F) Yamaha 24
15. Isis Carreno (RCH) Yamaha 21
16. Lucy Michel (D) Yamaha 18
17. Justine Pedemonte (F) Yamaha 17
18. Emily Bondi (F) Yamaha 15
19. Line Vieillard (F) Yamaha 12
20. Sarah Varon (COL) Yamaha 9
21. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 8
22. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 5
23. Denise Dal Zotto (I) Yamaha 4

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 09.09., 08:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 09.09., 08:40, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis der Toskana
  • Di. 09.09., 09:30, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 09.09., 09:35, Motorvision TV
    Classic Ride
  • Di. 09.09., 10:00, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 09.09., 11:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 09.09., 11:50, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Di. 09.09., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 09.09., 13:45, Motorvision TV
    Dream Cars
  • Di. 09.09., 13:50, Spiegel Geschichte
    Auto Motor Party
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0909054512 | 11