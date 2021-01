Lion Florian (KTM): «Alles oder Nichts» 13.01.2021 - 14:37 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MX2 © WZ-Racing Lion Florian möchte in der MX2-WM starten

Mit einer Fundraising-Aktion wendet sich das 19-jährige Nachwuchstalent Lion Florian an die Motocross-Fans, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen, in diesem Jahr in der MX2-Weltmeisterschaft zu starten.