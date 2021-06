Der Horrorcrash von Isak Gifting (GASGAS)

Der schwedische GASGAS-Werksfahrer Isak Gifting wurde nach einem missglückten Sprung im MX2_Rennen von Orlyonok von einem nachfolgenden Fahrer am Kopf getroffen. Sein Rennen war danach beendet.

Das Drama geschah in der Anfangsphase des zweiten MX2-Laufs in Orlyonok (Russland): Dem schwedischen GASGAS Werksfahrer rutschte noch vor dem Absprung zum Zielhügel das Vorderrad weg, so dass der Sprung völlig unkontrollierbar wurde. Das Motorrad rutschte am Boden über den Absprung des Hügels. Gifting wurde zum Passagier. Jed Beaton (Husqvarna) versuchte irgendwie auszuweichen und kam dabei ebenfalls zu Sturz, allerdings nicht ganz so spektakulär wie Gifting, dessen Maschine wild durch die Luft flog und hart am Boden einschlug. Beaton lag etwas abseits der Ideallinie am anderen Ende des Hügels. Gifting kam direkt auf dem Table zum Stillstand. Ein nachfolgender Pilot konnte gerade noch ausweichen, aber ein weiterer Fahrer befand sich bereits in der Luft, als Gifting aufstand. Er konnte nicht mehr ausweichen und traf den Schweden mit dem Hinterrad am Kopf.

Zum Glück blieb Gifting von schweren Verletzungen verschont. Doch das Rennen war für ihn trotzdem beendet. Beaton konnte weiterfahren und beendete das Rennen auf Rang 11.

An derselben Stelle stürzte übrigens im MXGP-Rennen auch Antonio Cairoli. Auch er musste das Rennen danach beenden.

Der Crash von Gifting und Beaton im Video: