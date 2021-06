Orlyonok: Tim Gajser (Honda) gewinnt Lauf 1

Mit einer überzeugenden Leistung gewann MXGP-Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) den ersten Lauf des MXGP-Saisonauftakts im russischen Orlyonok. Henry Jacobi (Honda) musste das Rennen vorzeitig beenden.

Auftakt der MXGP-Motocross-WM im russischen Orlyonok: KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete mit einer Rundenzeit von 1:47.116 von der Pole-Position. Doch der Start zum ersten Lauf misslang dem Niederländer. Jorge Prado, der im Training mit einem technischen Defekt haderte, spielte seine bekannten Stärken am Start voll aus und zog den 'holeshot'. Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) befand sich im Bereich der Top-3, nahm aber in den Außenlinien viel Schwung mit und griff noch in der ersten Runde nach der Führungsposition. Danach kontrollierte der slowenische Titelverteidiger das Rennen von der Spitze aus und gewann am Ende mit 16,7 Sekunden Vorsprung vor Romain Febvre (Kawasaki) und Antonio Cairoli (KTM).

GASGAS-Werksfahrer Pauls Jonass und Arnaud Tonus kollidierten und stürzten bereits kurz nach dem Start in der ersten Kurve. Jonass musste sein erstes WM-Rennen als GASGAS-Werksfahrer angeschlagen an der Box beenden.

Jorge Prado hielt nach seinem 'holeshot' zunächst mit der Spitzengruppe mit, stürzte aber in jener Bergabpassage, die vor zwei Jahren auch Antonio Cairoli zum Verhängnis wurde. Das Motorrad lag bergabwärts entgegen der Fahrtrichtung, so dass der Spanier das Feld nahezu komplett an sich vorbeiziehen lassen musste. Prado fiel auf P23 zurück, kämpfte sich aber immerhin noch auf Rang 9 nach vorne. Später stürzte auch Ben Watson bei seinem MXGP-Debüt.

Der deutsche Honda-Pilot Henry Jacobi rangierte im Bereich der Top-10, musste aber das Rennen nach 15 Minuten vorzeitig beenden. Ob die Ursache ein Crash oder ein technischer Defekt war, ließ sich nicht erkennen. Jacobi musste den Weg zurück ins Fahrerlager antreten und schien sich zumindest nicht verletzt zu haben.

Kawasaki-Neuzugang Ivo Monticelli stützte in einer Bergaufpassage und wurde von seinem eigenen Bike am Boden eingeklemmt.

Bis 3 Minuten vor Ende des ersten Laufs rangierte Tony Cairoli auf Rang 2. Nachdem er in einer Linkskurve in einer tiefen Spurrinne die Balance verlor, öffnete er die Tür für Romain Febvre (Kawasaki). Jeffrey Herlings kämpfte sich von P8 aus im Rennen auf Rang 4 nach vorne.

Ergebnis Orlyonok Moto 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Antonio Cairoli (I), KTM

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Alessandro Lupino (I), KTM

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Brent van Doninck (BL), Yamaha

8. Thomas Kjer Olsen (DK)Husqvarna

9. Jorge Prado (E), KTM

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta

12. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

13. Jordi Tixier (F), KTM

14. Alvin Östlund (SWE)Yamaha

15. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

16. Kevin Strijbos (B), Yamaha

17. Shaun Simpson (GB), KTM

18. Nathan Watson (GB), Yamaha

19. Lorenzo Locurcio (VEN), KTM

20. Ben Watson (GB), Yamaha

...

27. (DNF): Ivo Monticelli (I), Kawasaki

28. (DNF): Pauls Jonass (LAT), GASGAS

29. (DNF): Henry Jacobi (D), Honda