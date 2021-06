Tom Vialle (KTM): Grand-Prix-Sieg in Russland

Tom Vialle siegte in Russland und übernahm die WM-Führung

MX2-Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) gewann mit einem lupenreinen Doppelsieg den Großen Preis von Russland in Orlyonok. Simon Längenfelder erreichte sein erstes Top-10-Ergebnis uns rangiert auf WM-Rang 9.

Red Bull KTM Werksfahrer René Hofer gewann den Start zum zweiten Lauf, doch schon in der ersten Runde übernahm Titelverteidiger Tom Vialle die Führung.

GASGAS-Werksfahrer Isac Gifting hatte in der zweiten Runde einen fürchterlichen Crash an einem weiten Table-Sprung. Er kollidierte während der Flugphase mit Jed Beaton#. Gifting landete auf die Ebene des Sprungs, rappelte sich aber schnell auf und wurde beim Aufstehen von einem nachfolgenden Fahrer am Kopf getroffen. Zum Glück blieb Gifting von einer schweren Verletzung verschont, doch das Rennen war für den Schweden definitiv beendet.

Ruben Fernandez (Honda), der im ersten Lauf mit einem starken zweiten Platz überzeugte, startete im zweiten Lauf gut auf Rang 2 und musste zunächst René Hofer (KTM) den Vortritt lassen. In der letzten Runde setzte sich Fernandez mit einem aggressiven Manöver gegen Hofer durch. Hofer ging zu Boden und kam auf Rang 4 ins Ziel, was am Ende Gesamtrang 5 für den Österreicher bedeutete.

Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder schaffte im zweiten Lauf P8 und damit sein erstes Top-10-Ergebnis der Saison. Lion Florian (KTM) sammelte auf Rang 15 weitere WM-Punkte.

Ergebnis Orlyonok, Moto2:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. René Hofer (A), KTM

5. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

6. Jago Geerts (BEL), Yamaha

7. Thibault Benistant (F), Yamaha

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS

9. Maxime Renaux (F), Yamaha

10. Mattia Guadagnini (I), KTM

11. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Andrea Adamo (I), GASGAS

14. Wilson Todd (AUS), Kawasaki

15. Lion Florian (D), KTM

16. Jacub Teresak (CZ), KTM

17. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

18. Kevin Brumann (SUI), Yamaha

19. Bastian Boegh Damm (DK), KTM

20. Timur Petrashin (RUS), KTM

21. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

...

25. Michael Sandner (AUT), KTM

...

16. (DNF) Stephen Rubini (F), Honda

27. (DNF) Isak Gifting (SWE), GASGAS

Gesamtergebnis Orlyonok, MX2:



1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Ruben Fernandez (E), Honda, 2-3

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 4-2

WM-Stand nach Runde 1:

1. Tom Vialle (F), KTM, 50

2. Ruben Fernandez (E), Honda, 42, (-8)

3. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 40, (-10)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki, 36, (-14)

5. René Hofer (A), KTM, 34, (-16)

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 27, (-23)

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna, 24, (-26)

8. Mattia Guadagnini (I), KTM, 23, (-27)

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 22, (-28)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 22, (-28)

11. Thibault Benistant (F), Yamaha, 20, (-30)

12. Jago Geerts (BEL), Yamaha, 19, (-31)

13. Andrea Adamo (I), GASGAS, 15, (-35)

14. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 12, (-38)

15. Wilson Todd (AUS), Kawasaki,12, (-38)

16. Kay de Wolf (NL), Husqvarna,11, (-39)

17. Stephen Rubini (F), Honda, 10, (-40)

18. Lion Florian (D), KTM, 8, (-42)

19. Jacub Teresak (CZ), KTM, 5, (-42)

20. Bastian Boegh Damm (DK), KTM, 5, (-45)