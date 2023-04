Frauenfeld: Thibault Benistant startet von Pole

Der französische Yamaha Werksfahrer Thibault Benistant startet am Ostermontag von der Pole Position in die Wertungsläufe zum Großen Preis der Schweiz in Frauenfeld. Simon Längenfelder (GASGAS) qualifizierte sich auf P12.

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Schweiz in Frauenfeld: Der Slowene Jan Pancar (KTM) gewann den Holeshot und führte das Feld eine Runde lang an, bevor der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant mit viel Schwung im Bereich einer Rhythmussektion in Führung ging und danach das Rennen von der Spitze aus kontrollierte.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen stürzte in der ersten Kurve, startete eine Aufholjagd und musste das Rennen in Runde 4 an der Box beenden. WM-Leader Jago Geerts startete im Bereich der Top-4, kämpfte sich bis zur Hälfte des Rennens bis auf P2 nach vorne und fiel nach einem Rutscher auf P4 zurück. Am Ende kam Geerts auf P3 knapp hinter Kay de Wolf (Husqvarna) ins Ziel, der ebenfalls gestürzt war.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder erwischte keinen guten Start und kämpfte sich vom Mittelfeld aus nach vorne, doch in Runde 6 ging er hart zu Boden und fiel von P11 auf P15 zurück. Am Ende verfehlte der Deutsche auf P12 die Punkteränge.

Mikkel Haarup vollzog einen überraschenden Teamwechsel von Dixon-Kawasaki zu WZ Racing KTM. Der Däne qualifizierte sich auf Rang 7 für die Wertungsläufe am Ostermontag. Jan Pancar wurde bis auf P8 durchgereicht.

Der Pulheimer Jan Krug (Husqvarna) kam bei seinem ersten WM-Einsatz auf P18 ins Ziel. Lokalmatador Mike Gwerder (KTM) wurde 19.

Ergebnis MX2 Qualifying Frauenfeld

1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Liam Everts (B), KTM

7. Mikkel Haarup (DK), KTM

8. Jan Pancar (SLO), KTM

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. David Braceras (ESP), Kawasaki

11. Oriol Oliver (ESP), KTM

12. Simon Längenfelder (D), GASGAS

13. Emil Weckmann (FIN), Honda

14. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

…

18. Mike Gwerder (CH), KTM

19. Jan Krug 8D), Husqvarna

…

33. (DNF) Lucas Coenen (B), Husqvarna

WM Zwischenstand:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 125

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 96, (-29)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 96, (-29)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 89, (-36)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 79, (-46)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 74, (-51)

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 68, (-57)

8. Liam Everts (B), KTM, 66, (-59)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 52, (-73)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 43, (-82)