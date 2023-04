WM-Debüt von Jan Krug (Husqvarna) in Frauenfeld

Jan Krug startet am Osterwochenende erstmals in der MX2-WM

Im schweizerischen Frauenfeld startet am kommenden Wochenende ein weiterer junger deutscher Starter, der ansonsten im ADAC MX Youngster Cup unterwegs ist: Jan Krug auf Pulheim will sich erstmals der WM-Konkurrenz stellen

Am kommenden Wochenende wird im schweizerischen Frauenfeld auch in der MX2-WM neben dem deutschen GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ein weiterer deutscher Fahrer an den Start gehen: Jan Krug auf Pulheim bei Köln. Jan erreichte beim Auftakt der ADAC MX Youngsters in Drehna im ersten Lauf die Top-4 und gilt als besonders ehrgeiziges, technisch versiertes und aufstrebendes Talent im deutschen Nachwuchs-Motocross.

«Im zweiten Lauf von Drehna hatte ich leider einen kleinen Crash und war unter meinem Motorrad eingeklemmt. Das hat mir die Gesamtwertung vermasselt, aber ich bin trotzdem sehr glücklich, wie das Wochenende gelaufen ist.» Den dritten Lauf beendete Krug auf P6 und rangiert in der Tabelle des ADAC MX Youngster Cups nach der Auftaktveranstaltung in Drehna auf Rang 9.

Nun steht also für den 18-Jährigen, der für das Sixtyseven Racing Team startet, der erste WM-Einsatz an, was einen Meilenstein in seiner Karriere markiert.