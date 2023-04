Agueda: Jago Geerts (Yamaha) startet von Pole 29.04.2023 - 18:26 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Jago Geerts gewann das Qualifikationsrennen in Agueda vor Simon Längenfelder und Andrea Adamo

Der belgische MX2-WM-Leader setzte sich in der dritten Runde des Qualifikationsrennens zum Großen Preis von Portugal in Agueda gegen Simon Längenfelder (GASGAS) durch und startet am Sonntag von der Pole-Position.