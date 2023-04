Zeitverschiebung: MXGP of Portugal eine Stunde später

Die WM gastiert an diesem Wochenende in Portugal

Die WM macht an diesem Wochenende Station im portugiesischen Agueda, wo in diesem Jahr die Fahrtrichtung geändert wurde. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen eine Stunde später als sonst.

Der WM-Kurs von Agueda war eine der Lieblingsstrecken von Max Nagl in seiner WM-Zeit. In diesem Jahr wurde die Fahrtrichtung der Strecke geändert, was mit zahlreichen Umbauten des Hartbodenkurses verbunden war. Die Wetteraussichten für das Wochenende in Portugal sind gut. Am Samstag gibt es noch eine leichte Schauerneigung bei Temperaturen bis zu 23 Grad. Am Grand-Prix-Sonntag sollen die Temperaturen bei Sonnenschein und leichter Bewölkung auf 25 Grad steigen. Der Veranstalter kann sich also auf beste Bedingungen freuen. Wegen der Zeitverschiebung in Südeuropa beginnen die Rennen im deutschsprachigen Raum eine Stunde später als sonst.

Der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) bringt nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg in dieser Saison in Trentino einen Vorsprung von 17 Punkten mit nach Portugal. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings setzte sich letzte Woche in Markelo bei den Dutch Masters gegen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre durch und wird in Agueda mit einer Extra-Portion Selbstvertrauen an den Start gehen. Herlings rangiert nach 4 Grands-Prix mit 26 Punkten Rückstand zu Leader Prado auf Tabellenrang 3.

WM-Stand MXGP nach 4 Grands Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 201

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 184, (-17)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 175, (-26)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 166, (-35)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 136, (-65)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 125, (-76)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 120, (-81)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 108, (-93)

9. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 107, (-94)

10. Alberto Forato (I), KTM, 98, (-103)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 84, (-117)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 15 (-186)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-190)

22. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-145)

Das Red Bull KTM Werksteam feierte beim letzten WM-Meeting in Pietramurata einen sensationellen Doppelerfolg mit mehreren Premieren: Andrea Adamo konnte vor Heimpublikum seinen ersten Grand-Prix-Sieg feiern und Liam Everts stand auf P2 und damit erstmals auf einem WM-Podium. Der Meisterschaftsführende Jago Geerts (Yamaha) hatte zwar in den letzten Rennen immer wieder Sturzpech, aber sein Sieg im zweiten Lauf von Trentino sollte ihm wieder das nötige Selbstvertrauen geben, um die WM-Spitze zu verteidigen. Der deutsche Red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder konnte in Italien seinen ersten Laufsieg der Saison einfahren und rangiert in der WM-Tabelle nach 4 Events auf P5.

WM Stand MX2 nach 4 Grands Prix:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 205

2. Andrea Adamo (I), KTM, 183, (-22)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 182, (-23)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 173, (-32)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 158, (-47)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 147, (-58)

7. Liam Everts (B), KTM, 140, (-65)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 119, (-86)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 102, (-103)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 85, (-120)

Im Rahmenprogramm der WM starten in Agueda die EMX125 und EMX250 Europameisterschaftsklassen. Der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Werner erreichte in Italien mit einem 2-4-Ergebnis den 2. Platz der Tageswertung und rangiert in der Tabelle auf Rang 5. In der EMX250 hat der Italiener Andrea Bonacorsi (Yamaha) die Führung übernommen. In beiden EMX-Klassen wurden in dieser Saison spannende Rennen geboten.

So können die Rennen in Agueda verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 29. April *)

13:00 - Studio Show mit Paul Malin

16:00 - EMX125 Wertungslauf 1

15:45 - EMX250 Wertungslauf 1

17:25 - MX2 Qualifikationsrennen

18:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 30. April



10:35 - EMX125 Wertungslauf 2

12:25 - EMX250 Wertungslauf 2



14:00 - MX2 Wertungslauf 1

15:00 - MXGP Wertungslauf 1

17:00 - MX2 Wertungslauf 2

18:00 - MXGP Wertungslauf 2

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr