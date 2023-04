Markelo: Herlings überrumpelte Febvre gleich zweimal

Im Rahmen der Niederländischen Motocross-Meisterschaft kam es in Markelo in beiden 450er-Rennen zu einem Duell zwischen Red-Bull-KTM-Mann Jeffrey Herlings und Kawasaki-Hoffnungsträger Romain Febvre.

Die Pause in der Motocross-WM vor dem Grand Prix in Portugal nutzten viele Topfahrer am vergangenen Wochenende zu einem Abstecher nach Markelo zu den Dutch Masters. Neben Red-Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings waren auch Asse wie Romain Febvre, Titelverteidiger Calvin Vlaanderen oder Brian Bogers (Standing Construct Honda) dabei.

Um den Sieg gab es in der 450er-Klasse in beiden Rennen ein längeres Duell zwischen Herlings und Febvre, welches der Lokalmatador zweimal knapp für sich entscheiden konnte. Und beide Male konnte Herlings den Franzosen, dem jeweils der Holeshot gelang, im Rennen überholen.

Hinter dem Spitzenduo kämpften mit Respektabstand Brent van Doninck (JM Honda), Vlaanderen und Bogers um den verbleibenden Podiumsplatz. Vlaanderen stürzte im zweiten Lauf am Start und musste das Feld wie van Doninck von hinten aufrollen. Vlaanderen wetzte noch bis auf Rang 4.

Stark zeigte sich in der ersten Hälfte von Lauf 2 Bogers, der zunächst sogar Platz 2 von Herlings nach einem Fehler des KTM-Helden übernehmen konnte. Im Finish war es dann aber wieder Herlings, der das Zepter an sich riss.

«Es war ein guter Tag, ich habe beide Holeshots geholt und hatte eine gute Pace. Im ersten Rennen war ich etwa 20 Minuten lang vorne und konnte meinen Rhythmus fahren», schilderte Febvre. «In einem Abschnitt war Jeffrey schneller. Ich konnte aber nicht rausfinden, welche Spur er dort nehmen würde – er hat mich dort erwischt.»

«Im zweiten Rennen war Jeffrey erneut hinter mir – ich war länger vorne», ergänzte der Franzose. «Er hat mich dann an einer Stelle überholt, wo er etwas schneller war. Ich habe die Linie geändert, war gar nicht weit weg und hätte in einer Situation fast den Konter angebracht. Es war ein gutes Training für die kommenden Rennen.»

Die 250er-Tageswertung gewann Kay de Wolf mit der Werks-Husqvarna vor Rick Elzinga (Yamaha) und Roan van de Moosdijk (Husqvarna). Mikkel Haarup fuhr mit der WZ-KTM zweimal als Vierter über die Ziellinie.