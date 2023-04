Schwer verletzter Michael Sandner 10 Stunden operiert

In einer 10-stündigen Operation wurden die gebrochenen Hals- und Brustwirbel mit Metallplatten fixiert und stabilisiert. Michael Sandner befindet sich auf dem Wege der Besserung.

«Das waren die härtesten 10 Tage meines Lebens», erklärte Michael Sandner nach seiner erfolgreichen Operation an der Hals- und Brustwirbelsäule. Michael Sandner war in der dritten Runde des Großen Preises von Trentino schwer gestürzt und hatte sich dabei schwerste Wirbel-, Schulter- und Hüftverletzungen zugezogen. Besonders kritisch war der Bruch des Atlaswirbels C1. Sandner musste intensivmedizinisch versorgt werden.

«Der erste Schock war, als der Arzt mir mitgeteilt hat, dass ich beinahe ums Leben gekommen wäre», erklärte der 24-Jährige. «Die aggressiven Schmerzmittel haben starke Halluzinationen hervorgerufen. Aber nach 10 schweren Tagen geht es mir nun immer besser. Ich konnte sogar schon erste Schritte machen und ich kann in der Nacht gut schlafen.»

Die Operation der gebrochenen Hals- und Brustwirbel dauerte 10 Stunden. Bei der OP wurden die Wirbel mit Metallschienen verbunden und verschraubt, um Stabilität herzustellen. Operiert wurden die Halswirbel C1 und C2 sowie die Brustwirbel T3-T10, insgesamt 10 Wirbel.

In einer weiteren Operation sollen die Brüche in der Schulter stabilisiert werden. Dieser Eingriff soll aber erst in den kommenden Wochen erfolgen.

Wir wünschen Michael von dieser Stelle aus und im Namen aller Leser weitere gute und schnelle Besserung und Genesung.