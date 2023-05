Kay de Wolf (Husqvarna) auf Pole, Geerts verletzt 20.05.2023 - 19:31 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Kay de Wolf startet in Frankreich von der Pole Position © MXGP-TV WM-Leader Jago Geerts stürzte in der ersten Runde und fiel mit gebrochenem Handgelenk aus

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf startet von der Pole Position in die MX2-Wertungsläufe zum Großen Preis von Frankreich in Villars sous Écot. WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) flog in der ersten Runde heftig ab.