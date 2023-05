Vorschau und Zeitplan MXGP of France

Der WM-Kurs von Villars sous Ecot wurde in den letzten Jahren saniert, so dass nach 6-jähriger Pause im Südosten Frankreichs wieder ein WM-Lauf ausgetragen wird. WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) steht unter immensem Druck.

Nach 6-jähriger Unterbrechung kehrt die Motocross-WM am kommenden Wochenende nach Villars sous Ecot zurück. Der Hartbodenkurs war erstmals 1982 Austragungsort der WM. 1988 wurde hier das MXoN ausgetragen.

Für den diesjährigen WM-Lauf wurde die Anlage grundlegend saniert. Die Wetteraussichten sind bei Tageshöchsttemperaturen von 24 Grad am Sonntag überwiegend gut. Am Samstag soll es bei 20 Grad bewölkt aber trocken bleiben. Am Sonntag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 40%.

Nach seinen Grand-Prix-Siegen in Portugal und Spanien sowie zuvor in Riola Sardo dürfte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings mit viel Selbstvertrauen nach Frankreich anreisen. Er wird versuchen, dem spanischen WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) die WM-Führung abzunehmen. Prado, der seit Anfang der Saison die WM anführt, steht nun unter immensem Druck. SeinVorsprung ist auf 6 Punkte zusammengeschmolzen.

Neben den beiden deutschen Kosak KTM Piloten Tom Koch und Maximilian Spies sind auch die deutschen Fahrer Henry Jacobi, Paul Haberland, Mark Scheu und Stefan Ekerold in der MXGP-Startliste aufgeführt.

WM-Zwischenstand MXGP nach 6 Grands-Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 294

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 288, (-6)

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 224, (-70)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-80)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-92)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 191, (-103)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 190, (-104)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-107)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 186, (-108)

10. Alberto Forato (I), KTM, 151, (-143)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 131, (-163)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 36, (-258)

20. Maximilian Spies (D). KTM, 28, (-266)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 22, (-272)

Der Sieger des Spanien-Grands-Prix, Simon Längenfelder (GASGAS), muss wegen seines im Training gebrochenen Unterarms leider pausieren. In der MX2 werden damit keine deutschen Piloten am Startgatter stehen. Die Führung in dieser Klasse hat der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts übernommen. Sein Vorsprung gegenüber Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo beträgt 48 Punkte.

MX2 WM nach 6 GPs:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 271, (-48)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 263, (-56)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 247, (-72)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 219, (-100)

7. Liam Everts (B), KTM, 187, (-132)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 173, (-146)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 154, (-165)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 134, (-185)

Im Rahmenprogramm des Frankreich Grands-Prix werden die 4. Läufe der WMX- und der EMX125 ausgetragen. Die Australierin Courtney Duncan (Kawasaki) hat bei den Damen die Führung übernommen. Der Lette Janis Martin Reisulis (Yamaha) führt die EMX125 an. Der deutsche Fantic-Werksfahrer Maximilian Werner, der zuletzt sowohl in Italien als auch in Portugal auf dem EM-Podium stand, hat sich in der Tabelle auf Rang 4 verbessert. Sein Rückstand zum Spanier Elias Escandell auf Tabellenrang 3 beträgt nur noch 7 Punkte.

Stand EMX125 nach 3 von 10 Läufen:

1. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 132

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 111, (-21)

3. Elias Escandell (E), Fantic, 102, (-30)

4. Maximilian Werner (D), Fantic, 95, (-37)

5. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 89, (-43)

So können die Rennen in Villars sous Ecot verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 20. Mai 2023

12:00 - Studio Show mit Paul Malin



15:00 - WMX Wertungslauf 1

15:40 - EMX125 Wertungslauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 21. Mai 2023

09:40 - WMX Wertungslauf 2

11:50 - EMX125 Wertungslauf 2



13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1

16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2