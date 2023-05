Villars-sous-Écot: WM-Leader Jago Geerts verletzt!

Schlechte Nachrichten aus dem Yamaha-Lager: Jago Geerts verletzte sich in der ersten Runde des Qualifying-Rennens beim Frankreich-GP in Villars-sous-Écot.

Jago Geerts war mit 48 Punkten Vorsprung nach Villars-sous-Écot gekommen. Nach Platz 8 im Zeittraining stürzte er am Samstagnachmittag im Qualifying-Rennen aber bereits in der ersten Runde in der langen Abfahrt, die durch die vielen harten Spurrillen von den Fahrern als besonders schwierig und teilweise sogar gefährlich beschrieben wurde.

Der 23-jährige Belgier blieb zunächst angeschlagen liegen, ging dann aber unter dem Applaus des französischen Publikums auf eigenen Beinen davon. Wenig später aber sprach sich im Fahrerlager herum: Der WM-Leader brach sich bei dem Crash das linke Handgelenk. Das bestätigte eine Untersuchung im Medical Center an der Strecke.

Geerts tritt nun die Heimreise nach Belgien an und begibt sich dort in die Hände eines Spezialisten, ließ Yamaha am Samstagabend wissen.

Der dreifache Vizeweltmeister bestreitet mit 23 Jahren seine letzte MX2-Saison. Mit der Verletzung rückt der Titeltraum vor dem Aufstieg in die Königsklasse MXGP in weite Ferne. Nachdem zuvor bereits GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder wegen einer Armverletzung ausgefallen ist, fällt in der kleinen WM-Klasse der nächste Top-Star aus.

MX2-Ergebnis Qualifying-Rennen, Villars-sous-Écot (20.05.):

1. Kay de Wolf, Husqvarna

2. Thibault Benistant, Yamaha, + 1,006 sec

3. Liam Everts, KTM, + 27,919

4. Andrea Adamo, KTM, + 34,973

5. Marc-Antoine Rossi, KTM, + 41,206

6. Roan van de Moosdijk, Husqvarna, + 44,667

7. Mikkel Haarup, KTM, + 50,809

8. Lucas Coenen, Husqvarna, + 55,374

9. Ferruccio Zanchi, KTM, + 59,559

10. Kevin Horgmo, Kawasaki, + 1:02,646 min



MX2-WM-Stand nach Qualifying:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 278, (-41)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273, (-46)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 256, (-63)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 224, (-95)

7. Liam Everts (B), KTM, 195, (-124)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 174, (-145)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 157, (-162)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 134, (-185)