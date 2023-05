Offiziell: Maggiora ersetzt Vietnam im Kalender 2023

Der Motorrad-Weltverband FIM und Promoter Infront Moto Racing veröffentlichten am Freitag vor dem Frankreich-GP in Villars-sous-Écot ein Kalender-Update: Im September gastiert der MXGP-Tross in Maggiora.

Es war bereits durchgesickert, nun ist es offiziell: Der Vietnam-GP 2023 findet nicht statt, dafür kehrt Maggiora in den WM-Kalender zurück. Die Traditionsstrecke im Piemont, die 1966 erstmals GP-Austragungsort war und seither bereits drei Motocross of Nations erlebt hat, übernimmt den ursprünglich für Thanh Hoa vorgesehenen Termin am 16. und 17. September.

Der 16. Grand Prix wird übrigens als «MXGP of Italy» bezeichnet, nachdem die ersten zwei italienischen Events der laufenden Saison, Riola Sardo und Arco di Trento, jeweils nach der Region benannt worden waren.

Im Fahrerlager von Villars-sous-Écot war heute auch zu hören, der Finnland-GP sei fraglich, vorerst blieb Hyvinkää aber im offiziellen Kalender stehen.

Der MXGP-Kalender 2023 (Stand 19.05.):

12.03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26.03. - MXGP of Sardegna, Riola Sardo (I); WMX, EMX250

10.04. - MXGP of Switzerland, Frauenfeld; WMX, EMX125

16.04. - MXGP of Trentino, Pietramurata (I); EMX125, EMX250

30.04. - MXGP of Portugal, Águeda; EMX125, EMX250

07.05. - MXGP of Spain, Xanadú; WMX, EMX250

21.05. - MXGP of France, Villars-sous-Écot; WMX, EMX125

04.06. - MXGP of Latvia, Kegums; EMX125, EMX250

11.06. - MXGP of Germany, Teutschenthal; EMX125, EMX250

25.06. - MXGP of Sumbawa, Samota-Sumbawa (Indonesien)

02.07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16.07. - MXGP of Czech Rep., Loket; EMX65, EMX85, EMX2t

23.07. - MXGP of Flanders, Lommel (B); EMX125, EMXOpen

30.07. - MXGP of Finland, Hyvinkää; EMX125, EMX250

13.08. - MXGP of Sweden, Uddevalla; EMX125, EMX250

20.08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem; WMX, EMX250

03.09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar; WMX, EMX250

17.09. - MXGP of Italy, Maggiora

01.10. - MXGP of Great Britain, Matterley Basin; EMX125, EMX250



08.10. - Motocross of Nations, Ernée (F)