Auch Jack Chambers (Kawasaki) fällt verletzt aus

Neben Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings haben sich beim Großen Preis von Deutschland weitere Fahrer verletzt. Jack Chambers (Kawasaki) brach sich den Knöchel. Glück im Unglück hatte Kevin Horgmo (Kawasaki).

Der US-Amerikaner Jack Chambers (Big van World DTX Kawasaki) rangierte beim Deutschland-Grand-Prix im Qualifikationsrennen am Samstag auf P15, bevor er nach der Liqui Moly Auffahrt abflog und ins Medical Center gebracht werden musste. Dort wurde ein Bruch des Knöchels diagnostiziert.

«Ich hätte den Crash beinahe noch abfangen können», erklärte der Amerikaner. «Ich bin cross-rutted in die tiefen Spurrinnen eingefädelt [Anm.: Mit beiden Rädern in unterschiedliche Rinnen], doch dann bin ich in die Streckenbegrenzung geraten und hart zu Boden gegangen. Ich bin so deprimiert, dass ich in letzter Zeit so viel Pech hatte. Jetzt werde ich mir etwas Zeit nehmen, um über diese Erfahrungen nachzudenken.»

Der norwegische F&H Kawasaki-Pilot Kevin Horgmo wurde nach dem Startcrash beim Qualifikationsrennen ins Krankenhaus überführt und durchgecheckt. Anfangs wurden Brüche im Nacken- und Schulterbereich befürchtet, die jedoch im Krankenhaus nicht bestätigt wurden. Auch seine Fußverletzungen waren im Wesentlichen Zerrungen und Stauchungen, aber keine Brüche. Zu den Wertungsläufen am Sonntag konnte der Norweger nicht antreten.

Standing Construct Honda Pilot Brian Bogers erwischte es im MXGP-Qualifying Race. Nach einer Schulter-Luxation musste er ebenfalls auf einen Einsatz in den Wertungsläufen verzichten.

Wegen der Verletzungen von Herlings, Bogers, Horgmo und Chambers beim Deutschland Grand-Prix ist im Fahrerlager eine Diskussion über die Sicherheit entbrannt. Die Streckenbedingungen im Talkessel waren durch die extrem tiefen Spurrinnen für die Fahrer problematisch.