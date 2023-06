Max Spies (KTM): «Der Talkessel hat gebrannt!»

Bei seinem Heimrennen in Teutschenthal konnte KTM-Kosak-Pilot Max Spies solide Punkte einfahren. Der Brandenburger kämpfte sich in beiden MXGP-Läufen in die Punkte vor und genoss das Bad in der Menge.

Max Spies konnte am vergangenen Wochenende im Teutschenthaler Talkessel auf reichlich Unterstützung zurückgreifen. Belohnt wurden die Fans schon am Samstag mit einem guten 17. Platz im Qualifikationsrennen. Am Sonntag brannte dann endgültig die Hütte, als in der Einführungsrunde etliche Bengalos gezündet wurden. Grund genug, um voll motiviert in den ersten Wertungslauf des Tages zu starten.

«Ich bin gut um die erste Kurve gekommen, aber leider gab es bei der Auffahrt am Hang des Todes ein bisschen Gerangel und ich musste etwas nach links ausweichen. Dabei sind ein paar Leute an mir vorbeigefahren. Besonders am Anfang habe ich harte Arme bekommen, aber durch meinen guten Fluss zur Rennmitte, wurde es bis zum Ende wieder besser. Ich bin dann 18. geworden, was okay war», schilderte der Brandenburger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com vom ersten Rennen.

Beim letzten Durchgang war die Strecke bereits ziemlich kaputt, die Linienwahl war sehr schwierig und eine Tücke wartete auf die nächste. Spies konnte sich durchweg behaupten und blieb fehlerfrei.

«Beim zweiten Start war ich etwas besser und war ungefähr auf Position 20. Im Laufe des Rennens bin ich dann bis auf Rang 16 vorgefahren, was auch wieder ein gutes Ergebnis ist, denn die Strecke war sehr anspruchsvoll. Ich bin nicht gestürzt, sondern immer ordentlich sitzen geblieben», erklärte Spies unmittelbar nach dem Zieleinlauf.

Nach dem Rennen wurde es emotional und der Sport zeigte sich von seiner besten Seite. Alle deutschen Piloten wurden ihrer Leistung gewürdigt. Vor dem Hang der Nationen hielten die Deutschen Motocrosser an und ließen sich gebührend feiern. Der Zaun war für die Fans keine Hürde und eine Traube von mindestens 50 Leuten wollte die Jungs fast nicht mehr loslassen. Ein gutes Gefühl, Max?

«Es war ein großartiger Heim-GP. Die Fans sind einfach unglaublich gewesen, der Talkessel hat gebrannt! Ich hätte mich am Ende in die Massen schmeißen können!»

Die Positionen 18 und 16 reichten am Ende des Tages für 8 Zähler und einen 17. Tagesrang.

Ergebnis MXGP, Talkessel:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-4

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-5

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-3

6. Alberto Forato (I), KTM, 5-7

7. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 9-6

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-11

9. Jeremy van Horebeek (B), Honda, 11-9

10. Tom Koch (D), KTM, 10-10

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-13

12. Ben Watson (GB), Beta, 14-8

13. Tim Koch (D), Husqvarna, 15-12

14. Jere Havarist (FIN), KTM, 17-14

15. Alvin Östlund (S), Honda, 16-15

16. Henry Jacobi (D), KTM, 12-19

17. Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

18. Alessandro Lupino (I), Beta, 13-

19. Adam Sterry (GB), KTM, 30-17

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 25-18

21. Nico Koch (D), KTM, 19-22

…

23. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 20-DNS

29. Noah Ludwig (D), KTM, 21-27

32. Paul Haberland (D), Husqvarna, 32-30 (DNF)

33. Philipp Klakow (D), Husqvarna, 31-DNS

...

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Brian Bogers (NL), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Yamaha

MXGP WM-Stand nach 9 Grands-Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 453

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-67)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 347, (-106)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 337, (-116)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 320, (-133)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 304, (-149)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 286, (-167)

8. Alberto Forato (I), KTM, 229, (-224)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 205, (-248)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-250)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-251)

…

17. Tom Koch (D), KTM, 88, (-365)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-400)

22. Henry Jacobi (D), KTM, 29, (-424)

28. Tim Koch (D), Husqvarna, 15, (-438)

37. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-448)