Husqvarna kommt mit Nestaan zurück in die MXGP-WM

Das Nestaan-Team führte mit de Wolf die MX2-WM an

Statt mit drei MX2-Piloten wir das Nestaan Husqvarna-Team 2024 mit zwei MX2-Fahrern und einem MXGP-Piloten antreten. Aber Titelanwärter Kay de Wolf (18) soll bei den 250ern bleiben.

Das niederländische Nestaan-MX2 Husqvarna Factory Team tritt in der laufenden Saison mit den Fahrern Kay de Wolf, Lucas Coenen und Roan van de Moosdijk an. De Wolf liegt in der Fahrer-WM nach neun Grand Prix nur 17 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Andrea Adamo (Red Bull-KTM).

Doch in den letzten Wochen war im MX-Paddock zu hören, die Pierer Mobilitry AG werde 2024 wieder ein MXGP-Team einsetzen, eventuell werde zu diesem Zweck das Wilvo Yamaha Factory Team übernommen, bei dem aktuell Jeremy Seewer, Maxime Renaux und Glenn Coldenhoff unter Vertrag sind.

«Bei uns hat absolute Priorität, mit den Fahrern Kay de Wolf und Lucas Coenen weiterzumachen», erklärte Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, GASGAS und Husqvarna auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Denn mit Coenen haben wir ein 16-jähriges Wundertalent im Team. Dazu haben mit dem 18-jährigen de Wolf ein 18-jähriges Talent, das vor Teutschenthal noch die WM angeführt hat. Somit macht das Nestaan-Team sowieso einen erstklassigen Job und wird deshalb in der MX2 weitermachen. Aber wir überlegen, ob wir den dritten Platz bei Nestaan in einen MXGP-Platz umwandeln sollen.»

Die Pierer-Gruppe bleibt also mit allen drei Marken weiter stark in allen zwei MX-WM-Klassen stark und mit Werksteams engagiert.

«Unser MXGP-Projekt besteht künftig einerseits aus dem Red Bull-KTM-Werksteam in Orange, dann haben wir gemeinsam mit De Carli die GASGAS-Geschichte in beiden Klassen und jetzt mit Nestaan zusammen die Husqvarna-Säule», berichtete Pit Beirer.

«Und bei allen drei Teams haben wir die gleiche Strategie. Keines dieser Teams ist ein eindeutiges MX2-Team oder ein eindeutiges MXGP-Team», ergänzte Beirer. «Sondern je nachdem welche Talente dort groß werden, werden sie von der MX2 in die MXGP reinwachsen. Sobald ein Kay de Wolf so weit ist, dass er MXGP fahren kann, wird er bei Nestaan die MXGP bestreiten.»

Könnte Kay de Wolf bereits 2024 bei Nestaan eine 450er-Husky steuern? Beirer: «Wir haben darüber geredet. Aber ich halte es für viel zu früh. Der Bursche kann noch eine ganz gute MX2-Saison gebrauchen. Dann wird der Aufstieg eher für 2025 geplant.»

Wird das Wilvo Yamaha-Team 2024 auf eine Marke der Pierer-Gruppe umsteigen? «Ich glaube nicht, dass die nächstes Jahr KTM fahren», versicherte Beirer. «Wir haben drei ganz klare Nr.-1-Adressen, was unseren Werksauftritt und unser Werksmaterial betrifft, und daran ändert sich nichts. Wir haben auch gemerkt., dass wir vielleicht in der Vergangenheit zu viele Teams hatten, was einseits angenehm war. Aber unsere Techniker haben auch ihre Limits. Sie haben jetzt drei klare Premium-Teams, die erstklassig betreut werden. Deshalb werden wir uns kein zusätzliches Team reinholen.»

MXGP-WM-Stand nach neun Grand Prix:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 453

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-67)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 347, (-106)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 337, (-116)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 320, (-133)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 304, (-149)

Ergebnis MX2-WM Talkessel, 11. Juni:

1. Liam Everts (B), KTM, 2-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-3

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-5

5. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-4

6. Jan Pancar (SLO), KTM, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-28 (DNF)

8. Marcel Stauffer (A), KTM, 9-9

9. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-7

10. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-8

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 11-10

12. Oriol Oliver (E), KTM, 7-14

13. Sacha Coenen (B), KTM, 10-13

14. Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 14-12

15. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 18-11

16. Mike Gwerder (CH), KTM, 16-15

17. Petr Polak (CZ), Yamaha, 17-16

18. Peter König (D), KTM, 19-17

19. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 15-27

20. Devin Warner Simonson (USA), KTM, 23-18

DNS: Kevin Horgmo (N), Kawasaki

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 405

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 392, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 388 (-17)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 345, (-60)

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 341, (-64)

6. Liam Everts (B), KTM, 329, (-76)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-146)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 255, (-150)

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 232, (-173)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 193, (-212)